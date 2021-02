Samsung je králem nové kategorie smartphonů. Díly dodává i konkurenci

Samsung aktuálně prodává druhé generace svých skládacích modelů Z Fold 2 a Z Flip 5G. Další modely by měl představit v létě a spekuluje se, že nabídku rozšíří. Konkurenci v tomto segmentu moc nemá. Jedno véčko v druhé generaci nabízí Motorola a Huawei nedávno představil taktéž druhou generaci skládacího modelu Mate X2.

Samsung je tak lídrem trhu se skládacími telefony s ohebným displejem. Jeho koncepce (respektive stejnou používá i Motorola) se ujala nejlépe, což dokazuje i nový Huawei, který na ni přešel. Rozdíl byl v tom, jestli má být ohebný displej uvnitř nebo vně přístroje. Samsung od začátku vsadil na první možnost, což platí i pro Motorolu.

Huawei naopak v první generaci modelu Mate X použil ohebný displej vně přístroje. Stejně řešenou konstrukci pak má i exotické čínské Royole, ale to se běžně ve světě neprodává.

Kategorie skládacích telefonů je však mladá, takže se ještě můžeme dočkat jiných koncepcí, stále je šance se na trhu prosadit. Někteří výrobci však sázejí na Samsung a budou od něj odebírat ohebné displeje. Týká se to čínských Oppo a Xiaomi.

Jak uvádí jihokorejský portál The Elec, značky Xiaomi i Oppo jednaly i s konkurenčními výrobci ohebných displejů, což jsou čínské společnosti Visionox, CSOT a Boe. Poslední z nich dodává ohebné panely Motorole a Huaweii, Motorola využívá i panely od firmy CSOT (China Star Optoelectronics Technology).

Obě firmy však vyvíjejí poněkud jiné přístroje. Xiaomi chystá telefon podobný Samsungu Z Fold 2, tedy velký přístroj s vnitřním ohebným displejem s úhlopříčkou 8,03 palce. Zřejmě prototyp tohoto telefonu se objevil na uniklých fotografiích. Na nich je však přístroj ještě umístěný v nevzhledném ochranném rámečku, který se u prototypů používá.

Oppo by naopak mělo připravovat jiný koncept, spíš podobný Motorole Razr nebo Samsungu Z Flip. Bude to tedy véčko, což ostatně dokládají úniky z poslední doby. Jenže jeden představuje spíš konvenční přístup, tedy véčko s velkým ohebným displejem uvnitř a menším na vrchní straně. Druhý pak neobvyklý koncept s dvěma klouby, takže by se telefon skládal na třetiny.

Pravděpodobnější je spíš první varianta. Obě si pak můžete prohlédnout v galerii. Oppo a Xiaomi zřejmě nebudou jediné dvě značky, které letos představí skládací mobil s ohebným displejem. Už delší dobu takové telefony vyvíjí TCL, které v podstatě čeká jen na chvíli, kdy potřebné součástky zlevní natolik, že z nich dokáže sestavit cenově dostupný přístroj. A třeba LG v lednu představilo telefon s rolovacím displejem. Jenže celá mobilní divize LG je na zavření, takže nad tímto počinem visí otazník.