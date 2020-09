Jedinečný samsung je praktičtější, potají zdražil. Test Galaxy Z Fold 2

Už první Samsung Galaxy Fold jsme v recenzi chválili. Ano, většina uživatelů asi nebude vědět, k čemu by jim takový přístroj byl, a ještě menší skupina si ho může dovolit, nebo je vůbec ochotna za mobilní telefon utratit tak horentní sumy. Ale coby komerční zařízení první generace svého druhu byl Galaxy Fold překvapivě propracovaný a dobře funkční. Pár chyb podle nás měl, ty teď z drtivé většiny napravuje nová generace Galaxy Z Fold 2.

Hlavním kamenem úrazu pro novinku zůstává relativně úzká cílová skupina a především cena. Ta je stanovena na 54 999 korun, což je o tisíc korun více, než za kolik se původně začínal prodávat první Fold. Ten sice mezi tím zdražil kvůli kurzu koruny k euru, ale situace je teď trochu klidnější, a tak se dala očekávat trochu lepší cena.

Ne, Samsungy s ohebným displejem ještě nějakou dobu rozhodně levné nebudou, ale 55 tisíc je skutečně hodně a zařízení si může dovolit jen málokdo. Navíc je obsah balení trochu chudší, což zdražení prohlubuje. Přitom se díky vylepšením Z Fold 2 v praxi přiblížil některým běžným smartphonům a ústupek v samotné výbavě má jen jeden, méně paměti.

Čím se přiblížil?

Dramatický rozdíl je především u vnějšího displeje. Původní 4,6palcový panel prvního Galaxy Fold byl dobrý tak na práci s notifikacemi a přijímání hovorů, ale to je vše. Aplikace na něm vypadaly neskutečně miniaturní a třeba jen snaha o rychlou odpověď na zprávu končila mírně zoufalým vztekem, protože qwerty klávesnice vyžadovala na malé úhlopříčce opravdu precizní práci.

Toto zoufalství je pryč. Přiznáváme, nový Infinity O panel s úhlopříčkou 6,23 palce, poměrem stran 25:9 a rozlišením 2 260 x 816 pixelů stále není nic pro obří prsty a „tlapy“, ale většina uživatelů by tu potíže mít nemusela. Displej je podobně veliký (hlavně široký), jako třeba na kompaktním Sony Xperia 10 II nebo některých starších modelech smartphonů, na kterých jsme byli schopni psát bez problémů. Když tedy nahradíte poměrně specifickou Samsung klávesnici nějakou použitelnější (vestavěná softwarová klávesnice zůstává slabinou samsungů), je práce na vnějším displeji bez problémů možná.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělé displeje

spousta funkcí pro multi-tasking

praktický ohebný kloub

extrémní výkon

výborné fotoaparáty

Proč nekoupit? extrémní cena

výrobce šetří na obsahu balení

jen 256 GB paměti

chybí 3,5mm jack i slot na microSD Kdy? V prodeji Za kolik? 54 999 Kč

Velikost displeje už v pohodě umožňuje třeba i základní orientaci v mapě a používání telefonu coby navigace v držáku v autě, kam se v rozloženém stavu Galaxy Z Fold 2 5G nevejde. Vnější AMOLED panel je tedy v každém ohledu praktičtější a uživatel nemusí kvůli každé prkotině telefon otevírat, aby použil hlavní displej. To mimochodem pomůže i životnosti, byť s tou jsme u první generace potíže nezaznamenali.

I nadále má přeci jen vnější displej i drobné nevýhody. Je docela úzký a vysoký, takže palcem ruky zdaleka neobsáhnete celou jeho plochu a buď je potřeba přehmatávat, nebo občas použít i v zavřeném stavu obě ruce. Čtečka otisků prstů, která je teď integrována ve vypínacím tlačítku na boku (hurá, první generace to měla otravně rozdělené) umožní alespoň stažení notifikační lišty, ale třeba na přepínače v její horní řadě palcem ze standardní pozice nedosáhnete.

A hlavní displej je také lepší?

Ano. A opět docela výrazně. Pryč je především podivný výřez v levém horním rohu, zůstal jen malý průstřel pro kamerku a jinak displej zabírá prakticky celou vnitřní plochu jen s nutnými rámečky kolem. Vypadá to krásně čistě a minimalisticky, displej je také praktičtější. Úhlopříčka je teď 7,6 palce a rozlišení 2 208 x 1 768 pixelů, hlavní technickou výhodou je obnovovací frekvence 120 Hz, která zajišťuje krásnou plynulost překreslování a lepší zážitek z jakéhokoli pohybu na displeji. Vyšší je i svítivost displeje (až 900 nitů), ale ani s první generací jsme s čitelností na přímém slunci neměli potíže, takže posun tu není tak významný.

Na druhou stranu se nám trochu zdá, že rýha, kterou má displej uprostřed v místě, kde dochází k ohybu, je tu z nějakého důvodu mírně výraznější než u první generace. Proč tomu tak je, těžko říct, ale Samsung přepracovával i konstrukci kloubu, takže to může mít nějaký vnitřní technický důvod. Rýha je samozřejmě nadále cítit i po přejetí prstem, displej však tentokrát působí pod prstem pevnějším dojmem, za což vděčí nové technologii ultratenkého skla.

Přes toto sklo je umístěna speciální ochranná fólie, která sahá až za rámečky, takže neexistuje cesta, jak fólii sundat. Díky kombinaci fólie a skla se nám zdá, že se hlavní displej upatlává o trochu méně než u první generace. I tak je občas potřeba displej citlivě přetřít jemným hadříkem. Ochrannou fólii má z výroby i vnější displej, tady jde jen o jednoduše nalepenou tenkou vrstvu, která se nám ovšem po několika vložení telefonu do kapsy začala mírně odlupovat, a tak šla dolů.

V čem je lepší konstrukce?

Samsung chtěl především vnitřní displej lépe ochránit. Rámečky okolo displeje jsou tedy vystouplé, nově však vystupují více směrem ke středu k mechanismu kloubu. To znamená, že ve složeném stavu je škvíra mezi polovinami telefonu menší a tudíž se sem hůře a méně často dostanou různé cizí předměty. Na druhou stranu škvíra zůstává a konstrukčně je poloměr zahnutí displeje stále stejný jako u první generace, což je trochu škoda – ale zatím je to očividně limit technologie.

Velkou konstrukční změnu představuje samotná vnitřní mechanika kloubu, která teď umožňuje po celý chod rozevírání plynulý pohyb s konstantním odporem. Díky tomu může Galaxy Z Fold 2 zůstat otevřený v naprosto libovolném úhlu, což u první generace nešlo. K otevření jsou vždy potřeba dvě ruce, ale tak tomu vlastně bylo i u první generace, takže tuhost kloubu v ničem v praxi nevadí a má jen praktické přínosy.

K čemu je to vlastně celé dobré?

Tuto otázku si jistě bude klást celá řada uživatelů. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G je opět o něco víc kombinací klasického smartphonu a tabletu v jednom zařízení. Pravda, ten tablet není nijak velký a naopak jako smartphone je celek docela rozměrnější (především na tloušťku), ale zatím je to to nejlepší řešení, které jsme měli možnost nějakou dobu používat. Pořád si myslíme, že konstrukce se skládacím displejem uvnitř a klasickým vnějším displejem je v současnosti asi praktičtější, než kdyby byl citlivý ohebný displej na vnějšku telefonu.

Ale zpět k funkčnosti. Skvělý je hlavní displej pro různý multi-tasking, dvě otevřená okna aplikací vedle sebe tu nejsou problém, jsou relativně velká, text dobře čitelný. Pokud chcete například přetahovat text mezi aplikacemi, je to výborné řešení, které však podporují jen vestavěné aplikace od Samsungu a kancelářský balík Office od Microsoftu. Skvěle se na velkém displeji hrají také hry, byť ne všechny dovedou plochu perfektně využít, nicméně i tak je zážitek opravdu vynikající.

Skvělou věcí je tužší kloub, který umožňuje otevření telefonu v libovolném úhlu. Galaxy Z Fold 2 se tak dá bez problémů používat jako kdysi populární komunikátory – v napůl otevřeném stavu jako notebook může mít ve spodní části displeje, která leží na stole, klávesnici, nahoře pak okno libovolné aplikace, se kterou chce uživatel pracovat. Samozřejmě lze takto mít otevřené třeba i různé dvě aplikace, dole sledovat video a nahoře třeba číst dokument, nebo opačně.

V takzvaném Flex módu umí poloviny displeje využívat i další aplikace – například YouTube, kde je obraz nahoře a diskuse a další obsah dole – a tento obsah lze procházet nezávisle na přehrávání videa v horní polovině. V tomto módu funguje ještě kalkulačka a kalendář a samozřejmě fotoaparát, u kterého může být telefon vlastně sám sobě stativem. To však zvládne i véčko Galaxy Z Flip, takže kdo nepotřebuje funkce komunikátoru a obří vnitřní displej, tomu bude nejspíš vyhovovat přeci jen tradičněji pojatý model.

Uživatel si v nastavení telefonu může vybrat tři různé velikosti zobrazení (DPI). Těm se přizpůsobí i uspořádání uživatelského prostředí, a to tak může na hlavním displeji více připomínat klasický tablet, nebo naopak zůstat ve formě typické pro běžné mobily. Volba je na vás.

Co se přechodu mezi displeji týče, funguje tu funkce App Continuity, kdy se aplikace otevřená na malém vnějším displeji zobrazí i po rozevření telefonu. U původního Foldu ji šlo zapnout a vypnout, tady je aktivní automaticky s tím, že při zavření telefonu se aplikace zavře. Ale jednotlivým aplikacím lze přidat výjimku, aby zůstaly otevřené i po zavření telefonu. Když třeba hledáte něco v mapě, je přeci jen pohodlnější velký displej, když pak potřebujete telefon využít k navigaci v autě, je samozřejmě lepší přístroj složit a dát do držáku – s běžným nastavením by se Google Mapy vypnuly, ale když si přidáte výjimku, zůstanou i na vnějším displeji. Tak je to podle nás ideální, ale je trochu škoda, že Samsung uživateli nedává nad funkcí větší kontrolu.

Vydrží to konstrukce?

Mechanický ohyb je samozřejmě potenciálně problematický, ale s první generací Samsungu Galaxy Fold jsme neměli žádné potíže a ani u Galaxy Z Fold to nevypadá na jakékoli problémy, alespoň ne po dobou standardní životnosti telefonu. Přístroj jsme vůbec nešetřili, jednou dokonce absolvoval nechtěný děsivý pád, kdy už jsme se s ním loučili, ale celý stroj zůstal naprosto netknutý.

Po zhruba dvou týdnech používání nejsou na displejích žádné stopy škrábanců, takže odolnost se zdá být dobrá. Pokud se přeci jen něco stane, nemusí to být ještě tak strašné: když hlavní displej rozbijete v prvním roce používání, bude vás výměna stát 3 319 korun, což je spoluúčast na jakési pojistce, kterou Samsung k prvnímu roku používání telefonu dává v ceně. Později už bude výměna drahá. A nebo budete mít štěstí a poškodíte jen vrchní fólii displeje, pak by tato výměna měla vyjít jen na několik stokorun.

Pozor na používání Foldu třeba ve vlhkém nebo prašném prostředí. Kvůli ohebné konstrukci tu pochopitelně chybí jakákoli odolnost vůči vodě a prachu, především voda může být pro telefon smrtící. A nemyslíme jen ponoření, ale Galaxy Z Fold 2 bychom asi nepoužívali třeba ani na sledování seriálů v horké vaně.

Co výdrž baterie?

U původního Galaxy Fold jsme ji hodně chválili, což bylo dáno solidní kapacitou akumulátoru a využitím procesoru Snapdragon. Obojí má i Galaxy Z Fold 2 – baterie dokonce mírně narostla na 4 500 mAh, procesor Snapdragon je tu v provedení 865+ s podporou 5G, tedy v aktuálně nejmodernější nové verzi. Při běžném používání je výdrž opět vynikající, perný pracovní den zvládá Z Fold 2 bez problémů a vlastně nemusí být větší potíž i dva dny výdrže – nicméně kdo s telefonem dva dny na jedno nabití vydrží, asi utrácel za Z Fold 2 zbytečně, jelikož nevyužívá možnosti hlavního displeje naplno.

Hlavní displej je totiž tentokrát kvůli obnovovací frekvenci 120 Hz docela žrout, rozhodně větší než u první generace. Zejména při sledování videa nebo hraní her, kde je plynulý displej tak parádní, ale dramaticky roste spotřeba energie a stav baterie rychle míří směrem k vybití. Řešením je samozřejmě oželet adaptivní obnovovací frekvenci (telefon ji řídí automaticky a měl by ji i snižovat pro šetření) a přepnout ručně na 60 Hz, pak se výdrž prodlouží a Galaxy Z Fold 2 5G spolehlivě svého předchůdce překoná. Nechybí samozřejmě rychlé dobíjení (25 W) ani dobíjení bezdrátové (15 W), konektor je tu pochopitelně typu USB-C.

Výkon a výbava jsou na špičce?

Ano, přesto tu najdeme pár ústupků. Tak třeba chybí 3,5mm jack pro sluchátka, na to už si postupně zvykáme. Ale že si k telefonu za 55 tisíc ta bezdrátová musíte za další zhruba čtyři tisíce koupit, to už je na pováženou. U původního modelu přitom v balení byla, teď na uživatelích Samsung šetří a v balení jsou jen běžná sluchátka AKG s USB-C konektorem. Výrobce se ani neobtěžuje přidat do balení redukci na klasický jack pro použití jakýchkoli jiných sluchátek. K první generaci Foldu dával Samsung v balení i takové obyčejné tenké dvoudílné pouzdro imitující karbon – nebylo sice příliš hezké, ale telefon efektivně dovedlo chránit před různými nástrahami každodenního používání, tady v balení pouzdro opět není.

A další šetření najdeme v oblasti vnitřní paměti. První generace Foldu měla vnitřní paměť s kapacitou 512 GB, tady je to jen 256 GB. Paměťové karty pak telefon nepodporuje. Toto jsou u prémiového přístroje nepříjemné ústupky – jasně, Samsung chce na druhé generaci vydělat, ta první byla jen lákadlo a asi mu moc peněz do kasy nepřinesla. Ale spoustu zájemců takový postup jistě naštve. Oproti původní ceně loňského Galaxy Fold tak novinka efektivně, ale na první pohled nenápadně, zdražila ne o tisíc korun, ale o dobrých šest nebo sedm tisíc a navíc má ještě méně paměti. Podpora 5G, která v předchozím provedení byla jen za příplatek, to nevytrhne (alespoň na českém trhu).

Jinak samozřejmě platí, že výbava je špičková a nadupaný Snapdragon dodává telefonu perfektní výkony. Výborné je i odladění výkonu bez ohledu na displej, v benchmarcích vykazuje Galaxy Z Fold 2 na vnějším i vnitřním displeji téměř totožné hodnoty, rozdíl je většinou v řádu jednoho nebo dvou procent, a to vesměs ve prospěch vnitřního velkého displeje (ale existují i výjimky, jako třeba webový benchmark Jetstream2). V benchmarku AnTuTu 8 nám v testech spolehlivě Galaxy Z Fold 2 dosahoval skóre okolo 600 000 bodů, což je vynikající výsledek.

Jak fotí?

Výborně, ale někoho může zklamat fakt, že Galaxy Z Fold 2 nemá fotoaparát, co by se hnal za rekordním počtem megapixelů nebo kdovíjakým zoomem. Není tu sestava ze špičkových Galaxy S20 Ultra nebo Note 20 Ultra, ale mnohem umírněnější trojitý set. Na druhou stranu v praxi funguje mnohdy lépe a předvídavěji než pokročilé a technicky složité foťáky.

Aby se to nepletlo, jsou všechny tři snímače dvanáctimegapixelové. Ten hlavní má velikost 1/1.76 palce a výrazně tedy narostl, což také znamená, že kvůli tomu musí být trochu rozměrnější i optika (má světelnost 1.8) a celý modul fotoaparátů je vystouplý. Výstupek je v praxi otravný. Kromě toho, že se nám nelíbí, vadí při položení telefonu na stůl, a to především v rozevřeném stavu, kdy se telefon nepříjemně kolíbá, a pokud takto něco děláte, telefon do stolu neustále „ťuká“. U stroje za danou cenu další nepříjemnost, při které vypadá jako laciná a nedomyšlená hračka. Zlepšilo by to pouzdro. Jenže...

Omlouváme se, noční fotky nejsou k dispozici v plné kvalitě, zapomněli jsme je nedopatřením před vrácením telefon stáhnout. Ukázky jsou ze zálohy z Google Photos „ve vysoké kvalitě“ ještě zpracované naším redakčním systémem.

Ale zpět k foťákům. Zoom je tu dvojnásobný a stejně jako hlavní snímač je i ten jeho vybaven optickou stabilizací. Světelnost je f/2.4 Širokoúhlý objektiv má záběr 123° a světelnost f/2.2. Snímky ze všech fotoaparátů v sestavě jsou výborné, dobře funguje i noční režim, samozřejmě rozdíl ve světelnosti je znát, ale snímky jsou dobře použitelné.

Na rozdíl od vybavenějších modelů s ještě většími čipy nemá ten hlavní u Z Fold 2 takové problémy s hloubkou ostrosti na krátkou vzdálenost, kdo chce rozmazání, použije bokeh efekt, který tu však zjišťuje jen software a ten se někdy moc netrefí: ToF senzor chybí. Pro blízké focení je ale stejně lepší použít dvojnásobný optický zoom, pak je obraz z hledska hloubky ostrosti lepší. Čelní kamery mají obě 10 megapixelů, světelnost f/2.2 a stejný úhel záběru, i tady jsou snímky kvalitní ale na absolutní vrchol v této kategorii Z Fold 2 nesahá.

Mám si ho pořídit?

Mnozí uživatelé budou po Samsungu Galaxy Z Fold 2 opravdu toužit. Ale mohou si ho pořídit? Nejspíš ne, telefon je to extrémně drahý a jeho koupi by si měl kdokoli pečlivě uvážit. Jako technická hračka je perfektní, výrazná vylepšení v podobě praktičtějšího a komfortnějšího kloubu a dramaticky lepšího a využitelnějšího vnějšího displeje znamenají, že je Z Fold 2 méně záležitost pro průkopníky a více přístroj pro ty, kdo opravdu vědí, jak by něco takového mohli v praxi využít. Na druhou stranu s propracovanější druhou generací přichází plíživé zdražení.

Novinka vyjde na 55 tisíc korun, v balení nejsou ani sluchátka ani ochranný kryt, přičemž obojí uživatele vyjde odhadem na nejméně pět tisíc. A pak je tu ještě menší porce vnitřní paměti, kterou nejde rozšířit paměťovými kartami. Jasně, 256 GB paměti je spousta místa, mnozí mají totéž v noteboocích, ale Z Fold 2 5G je nejspíš přístroj, který si uživatel kupuje na delší dobu a úložiště dovede jistě za nějaký ten rok či dva hezky zaplnit. Mluvíme z vlastní zkušenosti, stačí hodně fotit a 256 GB je fuč velmi rychle.

Na druhou stranu nemá Z Fold 2 žádnou konkurenci. Huawei tu své ohebné modely neprodává kvůli absenci služeb Google a nikdo jiný podobně koncipovaný přístroj zatím nemá. Véčka Galaxy Z Flip nebo konkurenční Motoroly Razr míří na trochu jiného uživatele – jsou levnější, takže kdo mermomocí chce ohebný displej, může to zkusit u nich. A nebo tu je pořád původní Galaxy Fold. S malým displejem a mnohem méně komfortním kloubem, který neumožňuje tak bohaté možnosti používání, jenže jeho cena klesla na 46 000 korun.