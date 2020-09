I Oppo koketuje se smartphonovým véčkem. Jde na to jinak než konkurence

V současnosti se mobilní výrobci v případě skládacích smartphonů ubírají dvěma směry. Volí buď cestu zařízení běžných rozměrů, které má po rozložení rozměry tabletu, nebo naopak kompaktního přístroje, jenž po rozevření koresponduje s rozměry obvyklého smartphonu. Čínské Oppo si aktuálně pohrává s myšlenkou zástupce druhé uvedené kategorie. Tedy s vizí konkurence pro Motorolu Razr a Samsung Galaxy Z Flip. Oproti svým tržním rivalům se ovšem vydává vlastní cestou.

Zatímco oba na trhu již dostupné modely mají hlavní displej po složení ukrytý uvnitř těla, přičemž disponují vnějším sekundárním displejem, Oppo si vystačí pouze s jediným. Důvod je nasnadě: po složení se totiž nachází vně smartphonu. Možná efektní, ovšem nepříliš praktické řešení. Takový displej by byl totiž podstatně náchylnější na mechanické poškození.



Nicméně společnost Corning vyrábějící odolná skla Gorilla Glass, které Oppo na svých přístrojích používá, podle nizozemského portálu LetsGoDigital již koncem roku 2018 avizovala příchod flexibilního ochranného skla. Začátkem následujícího roku pak tuto informaci potvrdil vrcholový manažer společnosti John Bayne, podle kterého nejsou aktuálně dostupné materiály pro ochranu ohebných displejů optimálním řešením (více viz Vytváří ohebné a odolné sklo. Smartphony ho budou potřebovat).

Patentovou žádost, jejímž předmětem je skládací smartphone, podalo Oppo letos v lednu. Schválena pak byla na konci července. Výhodou koncepce čínského výrobce je fakt, že uživateli zůstává k dispozici displej i po složení zařízení. Ne ovšem plně.

Telefon je totiž opatřen speciálním modulem pro detekci úhlu rozevření, díky kterému dokáže systém rozeznat, v jaké fázi složení/rozložení se telefon nachází. Podle toho pak upravuje uživatelské rozhraní. Co to znamená? Zatímco v rozloženém stavu by byl uživateli k dispozici kompletně celý displej, tak po jeho „zaklapnutí“ by část displeje nic nezobrazovala. A to patrně i v závislosti na tom, jakou funkci by uživatel v danou chvíli používal.

Tím poukazujeme na chybějící čelní fotoaparát, díky zevně umístěnému displeji by jej totiž plnohodnotně zastal hlavní fotomodul nacházející se v horní vyvýšené části zad. Ta ukrývá i další potřebné komponenty včetně již výše zmíněného modulu pro detekci úhlu rozevření. Při fotografování by se tak uživateli v závislosti na rozevřenosti obou částí telefonu mohla snímaná scéna zobrazit jen na části displeje. To platí i pro běžné používání smartphonu, kdy by celá zadní, respektive spodní část displeje zůstala potemnělá.

Toto řešení by bezesporu přispělo k lepší výdrži na jedno nabití. Baterie by totiž patrně nebyla silnou předností skládacího oppa. Na počítačových návrzích nizozemského portálu si totiž nelze nepovšimnout extrémně tenkého těla tohoto smartphonového véčka. Jak ovšem podotýká, jde pouze o ilustraci možné podoby. Patent Oppa se totiž v tomto případě nevztahuje na design, nýbrž na technologie potřebné k výrobě takového skládacího smartphonu. Detaily jako třeba rozmístění vnějších fyzických prvků se tak mohou lišit.