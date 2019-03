Vytváří ohebné a odolné sklo. Smartphony ho budou potřebovat

O společnosti Corning Inc. Společnost byla založena roku 1851 v New Yorku a od prvopočátku se zabývá především vývojem a výrobou speciálních typů skel a keramických materiálů, produkuje ale například i optická vlákna. V segmentu chytrých telefonů a tabletů je společnost známa zejména coby výrobce ochranných skel pro displeje. Firma pro označení svého skla používá název největšího žijícího primáta (Gorilla Glass) a v segmentu je s převahou primární hráčem. První verze Gorilla Gass přišla v únoru 2008 a výrobce každou novou generaci významně vylepšuje. Zvyšuje jeho odolnost a pevnost, a to navzdory stále nižší tloušťce skla. Corning Gorilla Glass dodává většině výrobců chytrých telefonů a tabletů, vidět jej můžeme i na chytrých hodinkách. Penetraci Gorilla Glass coby ochranného prvku výborně ilustruje informace, že v říjnu 2017 chránilo zobrazovací jednotku u přibližně 5 miliard zařízení. Hlavním konkurentem Gorilla Glass je Dragontrail, což je komerční označení ochranného skla z produkce japonské firmy AGC Inc.