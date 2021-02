Vymysleli revoluční selfie foťák. Pohybuje se ze strany na stranu

Oppo má totiž poněkud zvláštní vizi. Byť i ona se snaží přicházet s řešením prozatím zjevně neřešitelného problému „kam s ním“. Tedy kam se selfie fotoaparátem, aby jakkoli nenarušoval vzhled čelní plochy. Dostat jej pod displejovou vrstvu je totiž zatím spíš technologický oříšek, a tak jsme se dočkali třeba decentních „slajdů“ či vysouvacích a vyklápěcích fotomodulů. Oppo nejen že nechá snímač přiznaný, ale vnuklo mu i netradiční vlastnost.

Vyplývá to z patentu podaného v polovině loňského roku u Světové organizace duševního vlastnictví, na který tradičně upozornil nizozemský portál LetsGoDigital. Ve víc než třicetistránkovém dokumentu čínská značka popisuje elektronické zařízení s pohyblivou čelní kamerou, která umožňuje fotografovat z více úhlů. Snímač se nachází prakticky na obvyklém místě, tedy nad displejem. Nicméně, jak je již z výše uvedeného patrné, nemá stabilní pozici. Tedy vyjma výchozího nastavení.



Fotomodul je totiž upevněn k posuvnému systému, který se pohybuje vodorovně ve vodicí kolejnici. Po aktivaci čelní kamery prostřednictvím vyhrazené aplikace je tak možné měnit podle potřeby její pozici, která by měla pokrýt téměř celou šíři telefonu. A jaký to má smysl? Například to, že uživatel by se kvůli změně kompozice nemusel vůbec hýbat z místa.

Podle nizozemského portálu by měla být takto řešená čelní kamera schopna fotografovat uživatelův obličej i z boku, zatímco se dívá přímo před sebe. To by mu mělo dát volnou ruku, co se fotografické kreativity týče. Při focení na výšku by pak díky unikátní vlastnosti snímače bylo možné zachytit větší část sama sebe, respektive snímané scény.

V patentové dokumentaci totiž Oppo připouští stejné řešení i v případě hlavního fotoaparátu. Posuvný modul na zádech by tak v závislosti na výrobcem zvolené optice mohl usnadnit třeba i pořizování panoramatických snímků.

Jak je ovšem již obvyklé, udělený patent zdaleka neznamená, že by se takové řešení mohlo v dohledné době či vůbec někdy zhmotnit v podobě reálného smartphonu. Oppu nelze upřít fakt, že jde o zajímavou myšlenku, na druhou stranu by jeho implementace vyžadovala neobvyklé technické řešení. To by se patrně nejen promítlo do ceny takového smartphonu. Zároveň by šlo o prvek výbavy, který by se vzhledem k faktu, že jde o mechanickou část, mohl časem třeba porouchat.