Ohebné smartphony mohou být revolucí. Ale také jen další slepou uličkou

Ještě nedávno se psalo, jakou mobilní revoluci přinesou takzvané modulární smartphony. Tedy stavebnicové chytré telefony, u kterých bude možné měnit jejich jednotlivé části.

Velmi se o tento koncept zajímal i Google. Jeho projekt Ara byl nicméně ukončen, aniž by se na trh dostal jediný hotový smartphone (více viz Legomobil nebude. Project Ara byl oficiálně zastaven). Jedinými smartphony, které lze označit za modulární (tedy alespoň částečně) jsou některé motoroly od čínského Lenova. Ale prodejní trháky to nejsou.

Také tu byly 3D smartphony, které dokázaly zobrazit trojrozměrný obraz a pořídit trojrozměrnou fotografii. 3D fotografie jistě budoucnost mají, ale z pozorování 3D displeje akorát bolela hlava. S takovým smartphonem pohořela i tak obrovská společnost jako Amazon. A to totálně, smartphonu Fire se prodalo jen několik desítek tisíc kusů.



Nelze také nevzpomenout na velkou slávu, kterou doprovázela virtuální realita. Mimo Googlu se v ní velmi angažoval Facebook. Tedy dva velcí hráči. Virtuální realita přežívá, ale spíše na speciálních „helmách“ než na smartphonech, které ji měly dostat do širokého povědomí (více viz Podle Googlu o ní nikdo neví. Je virtuální realita hit, nebo bublina?).

Dále lze pokračovat s projektory ve smartphonech a dalšími slepými uličkami. V případě Googlu tu máme další velkou revoluci, která se „nechytala“. Nešlo tedy přímo o smartphone. Na jeho chytré brýle, které měly být zaručenou revolucí, si už možná nikdo nevzpomene.

Propadákem byly také herní smartphony jako Nokia N-Gage či Sony Xperia Play odkazující na populární konzoli Playstation. Herní smartphony sice prožívají jistou renesanci, ovšem o tom, že se z nich stane klíčový segment trhu, lze pochybovat.

Zajistí ohebné smartphony výrobcům konečně úspěch?

A nyní tu máme ohebné smartphony, které nám především Samsung slibuje už několik let. Přitom všechny předběhla zcela neznámá čínská značka Royole už loni (více viz Vypálila naprosto neznámá značka rybník gigantům? Má skládací smartphone).



Nyní své komerčně dostupné ohebné smartphony představil Samsung a Huawei. To jsou největší hráči, které si můžeme představit. Samsung je největší výrobce smartphonů na světě, Huawei plánoval do obchodní války s USA být světovou dvojkou.

Analytici tvrdí, že budou ohebné smartphony jednoznačný hit. Podle společnosti Strategy Analytics mělo jít v případě Samsungu Galaxy Fold o stejnou revoluci, jakou znamenal iPhone v roce 2007. Trh s ohebnými smartphony má být obrovský.

Nakonec se po pár testech předsériových kusů ukázalo, že konstrukce revolučního samsungu zdaleka není tak dokonalá, jak jihokorejský výrobce zdůrazňoval. Nakonec se uvedení odložilo do vychytání všech „mušek“ a Samsung v tom není sám. Konkurenční Huawei má také uvést svůj rozkládací smartphone později, než bylo plánováno.

Ano, ohebné smartphony konečně přinesou nové koncepty chytrých mobilů. Určitě bude šikovné nosit s sebou kompaktní přistroj, který se po rozevření či rozbalení promění v tablet s obřím displejem. Je to nicméně opravdu něco, po čem miliony zákazníků touží? Potřebují mít opravdu v kapse či kabelce obrovský displej? Vždyť i po velkém nástupu tabletů jsou jejich prodeje nyní slabé.

Současné smartphony mají velké displeje, díky současným technologiím je možné jimi pokrýt skoro celou čelní plochu zařízení. I přes obří displeje jsou smartphony díky minimálním rámečkům stejně velké jako starší modely s menšími displeji. Smartphony už mají běžně 6,5palcové displeje, což není velký rozdíl oproti menším tabletům „standardně“ se sedmipalcovými panely.

Ohebný Samsung Galaxy Fold má po rozevření 7,3palcový displej, a to v poměru stran 4,2:3. Tedy ne širokoúhlý, ale s téměř starým „televizním“ formátem. Vnější displej asi většinu současných uživatelů neuspokojí. Má úhlopříčku jen 4,6 palce. Je tedy menší než v současnosti u jedněch z nejmenších slušně vybavených smartphonů, a to iPhonů 7 a 8 s 4,7palcovými displeji.

A jestliže iPhony 7 a 8 už poněkud letité konstrukce mohou u řady zákazníků bodovat svými kompaktními rozměry, tak skládací samsung stěží. Jeho tloušťka v zavřeném stavu je 17 milimetrů. Zmíněné iPhony mají 7,1, respektive 7,3 milimetru.

Navíc rozkládací samsung, tedy pokud se vůbec dostane do prodeje, se poněkud „pronese“. Jeho hmotnost je 263 gramů. Jen pro připomenutí: poslední generace legendárních komunikátorů od Nokie, které byly také „rozevírací“, v podobě modelu E90 měla hmotnost 210 gramů. A to šlo o „cihlu“ z roku 2007, tedy dnes již dvanáct let starý model.

To Huawei Mate X vypadá nadějněji. V rozloženém stavu má větší osmipalcový displej a tloušťka telefonu ve složeném stavu je pouze 11 mm. Ale asi ne každý uživatel potřebuje mít u skládacího telefonu v zavřeném stavu displej zepředu i zezadu (6,6 palce a 6,38 palce). Mate X má totiž displej umístěný zvenčí zařízení.



Jenže skládací huawei je díky většímu displeji svými půdorysnými rozměry v zavřeném stavu, tedy při běžném nošení, ještě větší než Samsung Galaxy Fold (161,3 x 78,3 milimetru proti 160,9 x 62,9 milimetru). Navíc je jeho hmotnost už zcela extrémních 295 gramů.

Větší displeje lze využít snad pouze na dovolené nebo pro specifické pracovní využití. Představit si lze něco na způsob skládacího notebooku. Při běžném cestování a běžných pracovních povinnostech současné smartphony postačí.

Smartphone omotaný okolo ruky? Větší smysl by dávala "véčka"

Dotykové pero, které bylo u „pravěkých“ smartphonů nutností a nyní ho lze využít pro různé specifické funkce, také nepotřebuje každý. Prodává ho pouze Samsung u jedné modelové řady bez obřích prodejů a v jednoduché verzi pak i LG.



Spíše lze očekávat návrat „véček“. Tedy dříve velmi populárních mobilů rozevírací konstrukce. Displej sice nedosáhne rozměrů tabletu, ale po zaklapnutí bude novodobé véčko žádané samotným designem a kompaktními tvary.

Méně lze očekávat od vize smartphonu „omotaného“ okolo ruky. Koncept sice zajímavý a jistě se ho někdo ujme, ale o jeho rozšíření lze pochybovat. Kdo by chtěl nosit velký pás na ruce?

Výrobci tedy budou mít volnější ruce k různým designovým hrátkám, současné smartphony jsou si totiž podobné jako vejce vejci. Tedy po občasných „inovacích“, kdy se objeví vykrojení displeje nebo nově „průstřel“.

Méně než stovky milionů zákazníků dychtících po ohebných smartphonech nejsou pro výrobce lukrativní. Vždyť běžných smartphonů se jen loni prodalo okolo 1,4 miliardy kusů.

Přesto se do ohebných smartphonů výrobci ženou. A to skoro všichni významní hráči. Tedy až na Apple. Údajně na ohebném smartphonu také pracuje, k dispozici jsou jeho patentové náčrty, ale v dohledné době to na ohebný iPhone nevypadá.



Inovace jsou nutné a je dobře, že se výrobci pokouší o nové věci. Prodeje smartphonů klesají, výrobci tak musí přijít s něčím, co posune chytré telefony dál a přinutí zákazníky ke koupi nového přístroje.

Ohebné smartphony lze po vychytání „much“ a zejména jejich zlevnění považovat za zpestření trhu. Ale označovat je za „příští velkou věc“ je zřejmě přehnané.