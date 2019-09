Kdy budeme znát podobu dalšího iPhonu? Nejspíš už zkraje příštího roku

Jak už to bývá zvykem, konference Applu k představení nových iPhonů nebyla žádným šokujícím odhalením novinek, nýbrž jen prakticky rekapitulací toho, co už dávno uniklo na internet. Letos to navíc neměli designéři virtuálních modelů těžké: novinka se totiž velmi podobá loňskému iPhonu XS, pouze se proměnil modul s fotoaparáty. První grafické vyobrazení podoby modelu iPhone 11 Pro se objevilo už letos v lednu, viz náš článek Víme, jak by mohl vypadat nejnovější iPhone s trojitým fotoaparátem.

Novinku jsme tak v podstatě znali už celých osm měsíců před oficiálním odhalením, a ačkoli panoval zmatek ohledně jeho pojmenování, konsenzus nad jeho podobou začal panovat velice brzy. Znamená to, že i model pro rok 2020 si poprvé prohlédneme už za pár měsíců? Možné to rozhodně je.

Pokud zapátráme dále do minulosti, lze najít podobný odstup mezi prvními správnými informacemi a oficiálním představením de facto u kteréhokoliv modelu. Prakticky perfektní předpověď týkající se iPhonu XS, XS Max a XR má na svědomí známý analytik Ming-Chi Kuo, který už tradičně vidí do zákulisí Applu lépe než kdokoli jiný. O třech modelech s velice podobným designem jako iPhone X včetně levnější novinky XR jsme tak věděli už v únoru 2018 (viz článek Prodeje iPhonu X mají být špatné. Apple prý jeho výrobu v létě ukončí).

S loňskými iPhony to přitom také „únikáři“ neměli příliš složité. Důležité byly spíše samotné parametry a také nová sestava třech modelů, samotná podoba byla prakticky předurčena k tomu, že bude kopírovat tehdy přelomový iPhone X. Ani ten však Apple neukryl před světem příliš dlouho.

V roce 2017 hrál Applu asi nejvíce do karet fakt, že všichni čekali na revoluční iPhone, proto se na něj upírala veškerá pozornost. Samotné iPhony 8 a 8 Plus tak nadšence, kteří byli na jejich vzhled zvyklí už z předchozích třech generací, příliš nezajímaly. Ovšem vědělo se o nich. Opět za informací, že se chystají dva „nudné“ a jeden zajímavý, nestál nikdo jiný než Ming-Chi Kuo. Ten prozradil kompletní sestavu tehdy nadcházejících iPhonů už v listopadu předchozího roku (více viz iPhony v roce 2017: tři modely, ale jen jeden bude opravdu nový s OLED).

Takže zatímco v teoretické rovině jsme už měli správné informace dva měsíce po odhalení předchozí generace, na obrázky jsme si museli počkat až do června následujícího roku. V tu chvíli už se začaly spekulace shodovat na tom, že iPhone X dostane výřez displeje a nebude to až tak futuristicky vypadající model s displejem bez jakýchkoliv rámečků, jak se příznivci domnívali. Fakticky správná grafika se u nás poprvé objevila zde: iPhone 8 bude mít displej skoro všude. Galaxy S8 na něj stačit nebude.

Nakonec nás také pobavila první archivní zmínka o iPhonu 7 se správnou podobou. Náš titulek z března 2016 totiž zní: Čekáte na příští iPhone? Takhle vypadat nebude. Vzhledem k tomu, že až do představení novinek nemůže nikdo s jistotou říci, jaké informace jsou pravda a jaké ne, může se samozřejmě i stát, že pravdivé informace veřejnost zamítne jako podvrh. Každopádně v tomto článku byl paradoxně vidět vzhled modelu 7 Plus poprvé, ačkoliv se ještě nevědělo, zda dvojitý fotoaparát nebude záležitostí jen nějaké speciální edice, nebo jím naopak budou vybaveny všechny modely.

Abychom to shrnuli: první „pravé“ obrázky budoucího iPhonu se klidně mohou objevit už během začátku roku 2020 a velkou váhu je třeba přikládat slovům analytika Ming-Chi Kua, který se v minulosti už mnohokrát správně „trefil“.