Apple chystá nášup nových zařízení včetně náhlavní soupravy a brýlí

Apple v polovině tohoto týdne ukázal nový notebook MacBook Pro, který přichází se 16" displejem, vylepšenou klávesnicí a s cenou, která ukazuje silnou pozici Applu mezi svými zákazníky. Za základní model firma chce necelých sedmdesát tisíc korun.

Na druhou stranu je přístroje velice dobře vybaven. Stroj s rozlišením obrazu 3072 × 1920 bodů a jasem obrazovky 500 nitů pohání 6GHz šestijádrový procesor Intel Core i7 deváté generace s taktem až 4,5 GHz, sekunduje mu 16 GB 2666MHz paměti DDR4 a data se ukládají na 512GB SSD úložiště. O grafický výkon se stará AMD Radeon Pro 5300M se 4 GB paměti GDDR6. K propojení s dalšími zřízeními slouží čtyři porty Thunderbolt 3/USB-C, ale již nic dalšího, nám například chybí slot na SD kartu.

Nový 16palcový MacBook Pro je vybaven šesti reproduktory včetně basových, které slibují lepší výkon a zároveň mají snižovat vibrace. Sada tří mikrofonů má přispět k co nejčistějšímu záznamu zvuku. 100Wh lithium‑polymerová baterie vydrží 11 hodin při procházení webu.

Vyšší model stojí téměř 83 tisíc korun a firma jej vybaví lepším procesorem (osmijádrový i9), dvojnásobně větším úložištěm a výkonnější grafikou (AMD Radeon Pro 5500M).

Ve výčtu specifikace nám chybí ještě rozměry a hmotnost. Tady jsou: 1,62 × 35,79 × 24,59 cm a 2,0 kg.

První recenze novinky kvitují velký displej, který u MacBooku Pro lépe vyhovuje pracovnímu nasazení, než tomu bylo u 13" modelu. Firma novinkou v podstatě nahradila 15" model, který již nemá v prodeji. Ale protože se zmenšily okraje, není o moc větší než předchozí 15" model. Novinka je tak notebookem s největší úhlopříčkou od Applu. Ještě větší byl 17" MacBook Pro, ale jeho výrobu firma ukončila již v roce 2012.

Kladně je hodnocen také odklon od původní klávesnice (Butterfly), na kterou si řada uživatelů stěžovala. Nyní se přepracovaná klávesnice s více stabilními klávesami nazývá Magic Keyboard.

Nový tablet nebo brýle

To byla aktuální novinka. Na internetu již kolují zvěsti o dalších modelech, které má firma zatím pod pokličkou. Tou nejbližší má být uvedení dalšího modelu s označením Pro. V tomto případě to bude tablet iPad, s ním se tak trochu počítalo na podzim.

Vedle jiných věcí, jako je výkonnější procesor A13. má být jeho součástí podle agentury Bloomberg i koprocesor AMX, který má pomoci s výpočty pro rozšířenou realitu (AR). A právě iPad PRo by tak měl být prvním zařízením, které Apple pro rozšířenou realitu kompletně připraví. Samotný čip AMX se měl podle některých spekulací objevit v letošních iPhonech, ale neobjevil.

Spolu s tímto čipem má být novinka vybavena i 3D kamerkou, která má AR podporovat. A v podstatě to má odstartovat příchod rozšířené a možná a virtuální reality do hardwarového portfolia značky.

Podle Bloombergu se již přiblížila doba, kdy by měl Apple přinést na trh své vlastní chytré brýle. Je zajímavé, že to zdroje agentury zmiňují i poté, co v této oblasti omezil svou činnost Google, když uzavřel projekt Daydream a zůstal jen u kartonového CardBoardu. Úspěch nezaznamenal ani Samsung, jehož nové přístroje již nepodporují náhlavní soupravu Gear VR.

Návrh brýlí s virtuální realitou od Applu

Apple se patrně takového konce nebojí a hodlá do dvou let ukázat svou vlastní náhlavní soupravu. Ta by měla kombinovat virtuální (VR) a rozšířenou realitu (AR). Její cílovou skupinou budou především hráči. Patrně budou vycházet z podoby, kterou si Apple nechal patentovat.

Načasování dává smysl i z toho důvodu, že v té době již budou na trhu i iPhony s podporou rozšířené reality za pomoci 3D snímání. Firma kvůli tomu vyvíjí nový operační systém označovaný pracovně jako „rOS“, který má propojit klíčové aplikace a nová zařízení.

Nejpozději za další dva roky by pak Apple měl přijít s vlastními brýlemi pro rozšířenou realitu. Jak by mohly takové brýle vypadat, naznačují předchozí úniky a patenty podané Applem. Brýle mají obsahovat mikrofon pro hlasové příkazy a magnetometr i akcelerometr. Díky tomu by mohla být využita gesta, jako je třeba pokývání hlavou.

Agentura uvádí, že nyní na celém ekosystému pracuje asi tisícovka lidí a patrně to není konečné číslo.