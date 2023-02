Drzá cena novinky pro české zákazníky, kteří platí skoro nejvíc v Evropě

Model 11 bude letošní vlajkovou lodí značky, nahrazuje na trhu loňský OnePlus 10 Pro. V bohaté výbavě nechybí nic zásadního, takže telefon můžeme zařadit mezi top modely. Tedy ty nejlépe vybavené přístroje na trhu. Základní evropská cena není špatná. Levný mobil to není, ale základních 829 eur (asi 19 900 korun) je solidní částka. Varianta s větší pamětí vyjde na 899 eur, tedy zhruba 21 500 korun.

Uvedené ceny oznámilo OnePlus na premiéře a jelikož to jsou ceny pro evropský eshop značky, kde za jinou měnu výrobce neprodává, tak se dalo očekávat, že stejná cena bude platit pro celý kontinent. Jenže tomu tak není. Tyto ceny platí jen pro odeslání do některých evropských zemí. Jinde je dráž. Cenových skupin je víc, u základního modelu to je mimo základních 829 eur ještě 849, 879 a 909 eur. Dražší verze pak má varianty 899, 919, 949, 979 a 999 eur.

Česko patří do předposlední cenové skupiny v obou případech. Tuzemští zákazníci tak zaplatí o 50 nebo 80 eur navíc, v přepočtu o 1 200 až 2 000 korun (pro přepočet počítáme kurz 24 korun za euro). Telefony tak tuzemského zákazníka vyjdou na 21 100, respektive 23 500 korun. Nejvyšší ceny platí pro Maďarsko, v sousedním Polsku a na Slovensku je stejně draho jako v Česku. Dodejme, že ve všech zemích zákazník získá jako bonus buď sluchátka nebo reproduktor a doprava je v ceně.

Pokud nechcete nakupovat na oficiálním obchodu OnePlus, kde zatím probíhá předprodej, budete si muset zhruba 14 dnů počkat, až se telefony objeví u tuzemských obchodníků. Alza je už má v katalogu a umožňuje předobjednávky. Jenže inzerované ceny jsou ještě vyšší. Základní variantu prodejce inzeruje za 21 499 korun, u verze s větší pamětí uvádí cenu 23 999 korun.

U prodejce s cenou v korunách se dá očekávat, že bude používat kurz s určitým polštářem. Ostatně, i nové Samsungy S23 jsou v Česku dražší než třeba v Německu, cena je vypočítána zhruba při kurzu 25 korun za euro. Ale proč má rozdílné ceny oficiální obchod OnePlus, který všem zákazníkům účtuje v eurech, to je záhadou. A je to zároveň docela neférové jednání.

Pro zajímavost jsme se podívali i na cenu novinky v domovské Číně, kde byl telefon představený s předstihem. Prodávají se tam tři paměťové varianty, ale jen jedna odpovídá jedné z evropských specifikací. A to konkrétně té lepší. V Číně tato verze stojí v přepočtu 14 300 korun. To je podstatně méně, ale to je u čínských cen běžné. Základní (ta výhodná) evropská cena je vyšší o necelých 40 procent, což je v kontextu jiných podobně drahých čínských telefonů spíš nižší příplatek. Bývá až 70 procent. Nutno dodat, že čínská specifikace telefonu bez úpravy softwaru by byla v Evropě nepoužitelná.