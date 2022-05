Ledabylé vylepšení za nemalý obnos peněz. Test OnePlusu 10 Pro

Výrobce OnePlus se po loňském utužení vztahů se značkou Oppo dostal do poněkud podivné situace. Příznivci se zajímali především o to, nakolik si mobily této značky zachovají svůj charakter, nebo splynou s produkcí Oppa až tak moc, že od sebe telefony těchto dvou značek prakticky nepůjdou poznat. Pravda je zatím někde mezi, ovšem už zkraje roku bylo vidět, že toto dění OnePlus poměrně poznamenalo a letošní top model dorazil na globální trh s poměrně znatelným zpožděním.

OnePlus 10 Pro už každopádně i v českých obchodech najdete a je to v opravdu mnoha ohledech prémiový model. Je nutné se však na telefon podívat trochu s odstupem a zejména ve srovnání s předchůdcem a konkurencí. Koho má šanci zaujmout a pro koho se naopak nehodí, si představíme v dnešní recenzi.

Jak se mi telefon bude líbit?

OnePlus se i u nejnovějšího modelu drží konzervativního minimalistického designu, což vítáme. Trochu inspirace si však vzal od loňských i letošních modelů Samsungu, a to zejména v modulu se zadními fotoaparáty, který se po vzoru této konkurence přelévá přes bok a splývá s bočním rámečkem. Tři zadní fotoaparáty mají jinak dostatek místa vedle sebe, jelikož je tato vyvýšená ploška poměrně velká.

Loni jsme vyčítali modelu 9 Pro opravdu špatnou odolnost proti „upatlání“, ke které jsou náchylné lesklé povrchy a tentokrát musíme říci, že se OnePlus poučil. Námi testovaná černá varianta má záda s matnou úpravou, kde ani po držení v upocených rukou nezůstávají žádné stopy. Záda jsou navíc na omak poměrně příjemná, jako by byla potažena tenkou vrstvou saténu. To chválíme.

Stejně jako u jiných prémiových modelů najdete tvrzené sklo na obou stranách, přičemž displej chrání Gorilla Glass Victus, záda pak Gorilla Glass 5. Boky obepíná kovový rámeček. Slabinou telefonu je však absence krytí proti vniknutí prachu a vody, což je trochu zvláštní kompromis. Loňský model totiž certifikací disponoval, takže v tomto ohledu si vlastně pohoršíte.

Mezi ovládacími prvky nechybí speciální tlačítko pro přepínání telefonu do tichého režimu (tři polohy pro režim ticha, vibrací nebo vyzvánění) a z fyzických konektorů je zde jen USB-C. V balení dostanete také silikonový kryt, my jsme navíc mohli vyzkoušet také pár designových dokoupitelných krytů, které jako vždycky vypadají velice pěkně.

Co displej?

Loni jsme kvality displeje u modelu 9 Pro vyzdvihovali jako špičku ve své třídě, letos ovšem stačí jen konstatovat, že se vůbec nic nezměnilo. To v principu není špatná věc, displeje se zase tak rychle nevyvíjí. Stále platí, že dostanete špičkový displej. I tentokrát tedy jde o AMOLED panel s úhlopříčkou 6,7 palců, QHD rozlišením (1 440 x 3 216 pixelů) a adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí.

V levém horním rohu najdete průstřel pro selfie fotoaparát. Boky displeje jsou zaoblené, a letos bohužel na rozdíl od předchozí generace top modelů od OnePlusu nemáte alespoň na českém trhu alternativu v podobě levnější verze s plochou obrazovkou. Pod displejem pak najdete také optickou čtečku otisků prstů, která je už posazena na normálním místě. U předchůdce byla totiž možná až moc nízko a odemykání bylo trochu nepohodlné, letos už je vše v pořádku.

Co výkon a výbava?

Hlavní letošní vylepšení přichází především ve formě nejvýkonnějšího čipu od Qualcommu, tedy Snapdragonu 8 Gen 1. Doplňuje jej 8 nebo 12 GB operační paměti. Sítě páté generace také naladíte a po stránce výkonu zkrátka nebude mít tento telefon sebemenší problém ani s náročnými hrami a aplikacemi.

K dispozici je 128 nebo 256 GB prostoru pro data, v závislosti na zvolené variantě. Paměťové karty se ani v tomto případě nedočkáte. Telefon má ovšem alespoň dva sloty na SIM (z každé strany šuplíčku jedna). Konektorovou výbavu tvoří pouze výše zmíněné USB-C, sluchátkový jack vrátil do výbavy pouze levnější Nord CE 2. V bezdrátové konektivitě se vedle Bluetooth a wi-fi dočkáte také NFC pro mobilní platby.

I přes varování, že se postupem času spojí grafické nadstavby Oppa a OnePlusu v jednu, najdete v modelu 10 Pro stále Oxygen OS. Jde o verzi 12, která koresponduje i s Androidem 12 tvořícím její základy. Je toto poslední špičkový oneplus, který ještě najdete s Oxygen OS, nebo se autoři budou snažit jej udržet při životě i dál? Budoucnost je bohužel stále poměrně nejasná.

Každopádně je to systém velice minimalistický a podobný čisté verzi Androidu. OnePlus přidává pouze drobné úpravy a naopak nechává hodně na uživateli. Po stránce aplikačního balastu se není čeho bát, navíc zde jsou pouze komunitní aplikace pro přístup na fórum, Netflix či YouTube Music.

Co výdrž baterie?

Oproti loňsku si top model oneplusu polepšil jak v kapacitě baterie, tak i v rychlosti nabíjení. Tentokrát zde najdeme baterii s 5 000 mAh a rychlým 80W nabíjením. Nechybí ani možnost telefon nabíjet bezdrátově s výkonem až 50 W a také reverzní bezdrátové nabíjení, kdy telefon může sloužit jako nabíjecí podložka pro jiné kompatibilní zařízení (např. sluchátka nebo hodinky).

Rychlé 80W nabíjení znamená, že hotovo budete mít za zhruba půl hodiny. Ačkoliv se na trhu najde i pár rychlejších modelů, toto pořád plně dostačuje a telefon zkrátka na nabíječce moc času trávit nebudete. Příslušný nabíjecí adaptér samozřejmě najdete v balení.

Telefon si polepšil i po stránce výdrže a řadí se mezi přístroje, které by vám i při vyšší zátěži měly bez problémů vydržet alespoň jeden den provozu. Pokud se uskromníte, pak je možné dosáhnout klidně i dvou nebo dokonce třech dní výdrže, to už však telefon musíte opravdu hodně šetřit.

Jak OnePlus 9 Pro fotí?

Zatímco loni se OnePlus snažil ohromit svým partnerstvím s legendárním Hasselbladem a už tehdy to nebyla žádná velká sláva, tak letos je bohužel na fotoaparátové výbavě telefonu vidět lehká rezignace. Dva ze třech zadních senzorů (hlavní a přiblížený) jsou totožné jako loni a u širokoúhlého fotoaparátu došlo k výměně za novější typ senzoru, ovšem parametry zůstaly prakticky stejné.

Hlavní slovo má tedy opět 48Mpix senzor Sony IMX789 se světelností f/1,8 a optickou stabilizací. Stejný je také telefoto objektiv s trojnásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací. Jeho rozlišení je 8 Mpix a světelnost f/2,4. Nový senzor u širokoúhlého fotoaparátu je typ Samsung ISOCELL JN1 s rozlišením 50 Mpix a extrémním úhlem záběru 150 stupňů.

Hasselblad i tentokrát poskytuje zejména pomoc s kalibrací fotek a k dispozici je také znovu softwarový „Hasselblad profesionální režim“, který nabídne vedle manuálního ovládání nejrůznějších hodnot jako je ISO, čas závěrky, vyvážení bílé a další také možnost zachycovat snímky v režimu RAW a také v režimu 10bitové barvy. Po stránce videa máte možnost natáčet v 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, nebo ve 4K a až 120 snímcích za sekundu.

Na poměr své třídy nefotí OnePlus 10 Pro vůbec špatně, ovšem zároveň ani nepředstavuje nějaké velké lákadlo. Hasselblad značka je pořád primárně jen marketingovým lákadlem a třeba nový širokoúhlý senzor najdete i ve výrazně levnějších modelech od Realme. Hlavní senzor společně s opticky přiblíženým fotoaparátem těží především z optické stabilizace a stačí na velice slušnou kvalitu fotek. V noci však i přes specializované režimy kvalita celkem znatelně klesá.

Mám si OnePlus 10 Pro pořídit?

OnePlus byl vždy značkou pro smartphonové nadšence a tento punc se už nějakou dobu ztrácí. „Desítka“ je jasným důkazem toho, že inovace se trochu zadrhla a ačkoliv se ani náhodou nedá říci, že by šlo o špatný telefon, už to zkrátka není ono. Jednak si OnePlus pamatujeme především jako značku s důrazem na dobrý poměr ceny a výkonu a zároveň také jako někoho, kdo se nebojí inovovat. OnePlus 10 Pro je však jen takový nemastný a neslaný prémiový telefon.

I tak si ceníme minimalistického designu, skvělého displeje, výborného výkonu či obstojného fotoaparátu. Nabíjení a výdrž také nezklame. Naopak chybějící certifikace IP68 už trochu zklamáním je a obecně vlastně pro majitele předchozího modelu nemá koupě novinky zhola žádný smysl. Obzvlášť, když 8/128GB verze stojí 23,5 tisíce korun, 12/256 pak dokonce 26 tisíc korun.

Aktuálně na trhu najdete hned několik telefonů, které za stejné peníze umí trochu víc, nebo mají alespoň jistější budoucnost. To je mimochodem také další velký otazník nad tímto telefonem: co když se výrobce konečně natvrdo rozhodne sjednotit systémy OnePlusu a Oppa a nějaká případná aktualizace ho změní k nepoznání? Na to je zkrátka třeba myslet.

Za podobné peníze se nám aktuálně líbí více třeba Samsung Galaxy S22+, který má nejenom zmíněnou certifikaci IP68, ale také pár softwarových výhod navíc. A pokud zkrátka chcete něco velice podobného, jen levnějšího, proč rovnou nekoupit raději Realme GT 2 Pro, které má totožný displej, výkon i baterii a u fotoaparátu mu pouze chybí možnost optického zoomu. Stojí totiž o celých šest tisíc korun méně.