Připlatíme si. Samsung mezigeneračně zdražil špičkové smartphony

Vzhledem k tomu, že v poslední době zdražuje úplně všechno, se asi není čemu divit, když i nová řada Galaxy S23 od Samsungu dorazila s poněkud vyššími cenami než loni. Tehdy jsme si přitom naopak pochvalovali, že díky silnému kurzu eura byly ceny o něco příznivější než předloni. Letos se bohužel trend zase obrací.

Brzkým zájemcům o novinky však hraje do karet situace, kdy se na trh nejprve dostanou vyšší paměťové verze a až později nižší. Samsung si totiž připravil akci „Dvojnásobná paměť výhodněji“, díky které půjde zakoupit vyšší paměťové verze modelů Galaxy S23 za ceny těch nižších. Týká se to obou vyšších paměťových verzí modelů Galaxy S23 a Galaxy S23+ (8/256 GB), které budou za běžné ceny 8/128GB verzí, a dvou vysokokapacitních variant Galaxy S23 Ultra (512GB a 1TB úložiště), které budou stát jako o stupínek nižší verze.

Akce s výhodnými vyššími paměťovými verzemi trvá od spuštění předobjednávek 1. února až do 16. února. K tomu je k dispozici také o něco obvyklejší výkupní akce, která navíc potrvá až do konce února. V jejím rámci budete moci získat bonus 3 000 korun k výkupní ceně starého zařízení. I to tak celkem pomůže srazit dolu výslednou částku.

Pokud měníte telefon po delší době, tak možná se sluší zopakovat, že Samsung už poslední dvě generace modelů řady Galaxy S (ale také u vybraných modelů řady Galaxy A) nepřibaluje k telefonům nabíjecí adaptér. V balení najdete jen oboustranný USB-C kabel. Pokud tedy doma nemáte příslušný adaptér s USB-C portem (většina starších nabíječek má velké USB-A), připočtěte si 240 až 990 korun za nový v závislosti na rychlosti nabíjení.

V tabulce uvedené ceny jsou ty, které jsou platné po skončení výše zmíněné akce „Dvojnásobná paměť výhodněji“, tedy od 17. února:

Model Cena (Kč) Nárůst ceny (Kč) Loňský ekvivalent Původní cena (Kč) Aktuální cena (Kč) Galaxy S23 8/128 GB 23 499 + 1 500 Galaxy S22 8/128 GB 21 999 18 990 Galaxy S23 8/256 GB 24 999 + 2 000 Galaxy S22 8/256 GB 22 999 19 990 Galaxy S23+ 8/256 GB 29 999 + 2 000 Galaxy S22+ 8/256 GB 27 999 vyprodáno Galaxy S23+ 8/512 GB 32 999 - není - - Galaxy S23 Ultra 8/256 GB 34 999 + 500 Galaxy S22 Ultra 8/256 GB 34 499 26 990 Galaxy S23 Ultra 12/512 GB 39 499 + 2 000 Galaxy S22 Ultra 12/512 GB 37 999 28 990 Galaxy S23 Ultra 12 GB / 1 TB 44 999 - není - -

Každopádně se dá říci, že pokud plánujete nákup nového špičkového samsungu v dohledné době, tak se nevyplatí příliš váhat. Časově omezená akce s vyššími paměťovými variantami umí vykouzlit docela příjemnou slevu, která třeba v případě úplně nejlépe vybaveného modelu Galaxy S23 Ultra s 1 TB paměti činí 5 500 korun. I na nejlevnějším modelu Galaxy S23 v 8/256 GB verzi ušetříte slušných 1 500 korun, což už je jen o pětistovku více, než za kolik se stejná verze prodávala loni. Zdražení tak v tomto případě vlastně moc nepocítíte.

Výkupní bonus cenu může poslat ještě na daleko zajímavější úroveň. Pokud staré zařízení už stejně nevyužijete a nechce se vám jej nabízet cizím lidem na bazarech, bonus 3 000 korun zní docela dobře. Kompletní pravidla výkupní akce uvádí Samsung zde.