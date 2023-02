Nejnovější zabiják top smartphonů nevypadá zle. Ale česká cena je úlet

Vrcholný OnePlus 11 je už v podstatě tím telefonem, proti kterým se značka v počátcích vymezovala. Jestli je to dobře nebo špatně, to si musí každý zákazník určit sám. Objektivně po stránce výbavy je to top model. Cena sice není rekordně vysoká, ale ani nikterak podbízivá. Podle velikosti paměti bude telefon v Evropě stát 829 nebo 899 eur, což je v přepočtu zhruba 20 000, respektive 21 500 korun.

Jenže uvedená cena platí jen pro některé státy. Dokonce není stejná ani ve všech zemích platících eurem. Česká cena je mnohem vyšší, v rámci Evropy druhá nejvyšší po Maďarsku. Proč chce OnePlus po tuzemských zákaznících 879, respektive 979 eur, tedy o 50 a 80 eur (1 200 a 2 000 korun) víc, není známo.

OnePlus se sice dlouho profiloval jako samostatná značka v rámci koncernu BBK Electronics, ale nyní je oficiálně blízce provázán s Oppem. To dokonce muselo OnePlus částečně sanovat – OnePlus se v poslední době tolik nedařilo. Přesto je právě tato značka pro koncern docela důležitá. Jako jediná je totiž opravdu globální a docela se jí daří i v USA. Což je co říct, protože to je mimo Motorolu jediná čínská značka, která má v USA aspoň nějaký relevantní podíl na trhu.

Nový model se začne prodávat v nejbližší době, a to v zelené nebo černé barvě. V řadě 11 byl představen tento základní model, v Indii pak i verze 11R a s označením Ace 2 v Číně. V Evropě se zatím bude prodávat jen základní jedenáctka, a jestli dojde na variantu Pro jako u minulé řady, zatím známo není. Spíš to vypadá, že novinka je právě adekvátním nástupcem minulého modelu 10 Pro.

Novinka boduje skvělým displejem s QHD+ rozlišením, úhlopříčkou 6,7 palce, technologií SAMOLED či adaptivní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Displej pak kryje sklo Gorilla Glass Victus. Výkonu bude mít telefon maximum, pohání ho aktuální top procesor Snapdragon 8 gen 2 a na výběr budou dvě paměťové varianty. Základní s 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Za příplatek 1 500 korun zákazník dostane 16 GB operační a 256 GB uživatelské paměti.

Baterie má obvyklou kapacitu 5 000 mAh a rychlé 100W nabíjení. Takže podle výrobce stačí na plné nabití jen zhruba 20 minut. O bezdrátovém nabíjení se výrobce nezmiňuje.

Modul fotoaparátu má nový tvar. Kombinuje napůl hranatý podklad s kruhovým modulem. Je zde opět logo známé značky Hasselblad a tři snímače. Hlavní s rozlišením 50Mpix dodalo Sony, je to snímač IMX890. Světelnost je f/1.8 a k dispozici je optická stabilizace. Širokoúhlý snímač má rozlišení 48 Mpix. Dodavatelem je opět Sony, konkrétně jde o snímač IMX581 a světelnost objektivu je f/2.2.

Třetím objektivem je teleobjektiv se snímačem Sony IMX709. Má rozlišení 32 Mpix a dvojnásobné přiblížení. Dopředu pak výrobce osadil 16Mpix snímač.

Ve výbavě najdeme další obvyklé funkce, dále pak třeba dva reproduktory s podporou Dolby Atmos, čtečku otisků v displeji, podporu dvou SIM a tak dále. Není zde ni sluchátkový konektor ani slot na paměťovou kartu. Ale to je v dané třídě už delší dobu standard.