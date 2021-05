Mobilní veletrhy: V Barceloně se nevzdávají, Berlín letošek odpískal

Posledním předcovidovým veletrhem, který proběhl ve standardním režimu, byl loňský lednový veletrh CES v Las Vegas. MWC v Barceloně už byl zrušený, a to dost nepříjemně na poslední chvíli. Ve městě sice pár akcí mimo vlastní veletrh proběhlo, ale bylo to za minutu dvanáct, než se Evropa zavřela.

Podzimní IFA proběhla v omezeném režimu a letošní lednový CES byl pouze virtuální. Barcelonský veletrh pak organizátoři přesunuli na netypický termín na přelomu června a července. A podzimní IFU organizátoři odpískali, další ročník bude až příští rok. To už je jasné. Příští leden by měl být ve fyzické podobě i CES.

Letos by tak jediným veletrhem ve fyzické podobě měl být Mobilní světový kongres v Barceloně. Jeho menší pobočka v Číně už proběhla, ale byla to zcela lokální záležitost, do Číny se v současnosti prakticky nelze ze zahraničí dostat.

Jelikož do barcelonského kongresu zbývá už jen měsíc a několik dnů, tak by po loňských zkušenostech bylo zvláštní, kdyby ho organizátor zrušil. Jenže do Barcelony se mnohým nechce, účast už zrušila velká řádka klíčových firem v oboru: Samsung, Sony, Google, Ericsson, Nokia, Facebook, Oracle a další.

Kapacita výstaviště byla snížena na polovinu, může přijít maximálně padesát tisíc účastníků místo obvyklých sto tisíc. Jenže je otázkou, kolik jich vůbec dorazí. V rámci Evropské unie by koncem června již měla být v platnosti nová pravidla pro cestování na základě covid certifikátu. Tedy buď s ukončeným očkováním, potvrzeným proděláním nemoci nebo s testy. Ty by pak měly být Unií dotované, takže cenově přístupné. Více v tomto článku.

Jenže problém je s návštěvníky ze zahraničí. Třeba z USA se aktuálně do Evropy prakticky cestovat nedá a to samé platí pro značnou část Asie. Jsou nutné karantény a testy. Je málo pravděpodobné, že by to velká část případných návštěvníků akceptovala s ohledem na náklady a čas. Navíc není jisté, jaká pravidla budou za měsíc platit.

Je tedy otázkou, zda v současné situaci má cenu veletrh organizovat. Je velmi pravděpodobné, že s postupující vakcinací by se situace mohla na podzim a příští rok ještě víc zlepšit, a to v globálním měřítku. Jestliže v USA, Evropě a některých dalších zemích vakcinace postupuje aktuálně docela rychle, tak v mnoha zemích, především asijských se očkuje jen minimálně. A to platí i pro velmi rozvinuté země, jako je Jižní Korea, Japonsko nebo Tchaj-wan.

Pro mobilní byznys jsou přitom tyto asijské země klíčové a mnoho firem vystavujících na veletrzích pochází právě z nich. A pokud nemají významné evropské pobočky, tak je případná logistika pro ně v aktuální situaci takřka neřešitelná. Především personálně.