Za iPhone chtějí tři miliony. Na záda mu přilepili luxusní zbytečnosti

Tři miliony. Suma, za níž by se dal pořídit slušný sportovní vůz, nebo třeba chatka i s pozemkem. Není pochyb, že by si její držitel nevěděl rady, jak s ní co nejlépe naložit. Jsou však lidé, pro které taková částka nic nepředstavuje. Dokážou ji utratit za naprostou zbytečnost a ani to nepocítí. Takové jedince má luxusní značka Caviar, která původně sídlila v Rusku, ale krátce po ruské invazi na Ukrajinu přesídlila do Dubaje ve Spojených arabských emirátech, jistě ráda. Její (nejen) smartphony nejsou totiž zdaleka pro každého. V nabídce mívá totiž i modely, které si může dopřát jen pár vyvolených.

Takovým je i aktuálně nabízený Caviar Daytona. Tedy notně přepracovaný iPhone 14 Pro/14 Pro Max, jehož vzhled je inspirovaný závodními vozy z 30. let minulého století. Záda telefonu, která jsou opatřena třemi ozdobnými budíky (rychloměr, palivoměr a teplota oleje) a třemi mechanickými přepínači, kdy ani jeden z uvedených prvků vyrobených z 18karátového zlata nemá žádnou speciální funkci, mají svým designem evokovat palubní desku závodního vozu minulé éry. A to konkrétně speciálu Blue Bird, s nímž Malcolm Campbell stanovil v roce 1933 ve floridském městě Daytona Beach nový rychlostní rekord (272 mi/h, tedy 438 km/h)

Není to náhoda. Hlavní dominantou tohoto iPhonu jsou totiž luxusní mechanické hodinky Rolex Cosmograph Daytona. Tento kultovní model švýcarské hodinářské firmy, který byl na trh uveden v roce 1963 (v roce 2016 prošel proměnou) oslavuje zmíněné ikonické závodní město, byl vyvinut speciálně pro jezdce vytrvalostních závodů – na lunetě je tachymetrická stupnice sloužící pro měření průměrné rychlosti. Campbell byl navíc ambasadorem značky Rolex, pět svých rychlostních rekordů zajel s „rolexkami“ na ruce.

Hodinky z 18karátového zlata „přilepené“ k aktuálnímu vrcholnému iPhonu jsou plně funkční, ciferník tohoto provedení zdobí osm diamantů. Černý PVD povlak, který Rolex používá na ciferníky svých hodinek, Caviar použil i na povrchovou úpravu titanových zad telefonu.

Už samotné Rolex Cosmograph Daytona v provedení s černým ciferníkem s diamanty atakují hranici téměř jednoho milionu korun (920 tisíc korun). Nejsou však natolik jedinečné jako jimi „ozdobený“ iPhone z dílny Caviaru. Bude totiž vyroben v pouze jediném exempláři. A tomu odpovídá i již v úvodu naznačená cena.

Za exkluzivní model Daytona si Caviar naúčtuje nejméně 133 670 dolarů, tedy v přepočtu více než 3,32 miliony korun. Za tuto sumu zájemce získá iPhone 14 Pro se základní 128GB pamětí. Nejvyšší specifikace, tedy iPhone 14 Pro Max s 1TB pamětí jej pak v případě zájmu vyjde na 135 420 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 3,36 miliony korun. Při této ceně se z telefonu stane spíše ozdoba něčí soukromé sbírky než pracovní nástroj.