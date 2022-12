Messi, Mbappé nebo Ronaldo? Nejlepší hráč šampionátu získá luxusní iPhone

Zatímco celý fotbalový svět s napětím očekává, kdo si letos v Kataru vykope mistrovský titul, tak luxusní značka Caviar, která z Ruska přesídlila do Dubaje, netrpělivě vyhlíží, kdo na letošním šampionátu získá titul nejlepšího hráče. Pro jeho držitele totiž vyčlenila jeden kus luxusního iPhonu 14 Pro z početně omezené edice věnované letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Bude to Messi, Mbappé, Neymar, De Bruyne, Ronaldo nebo tuto nezávislou cenu získá někdo jiný?

Ať už to bude ten či onen, tak držitel titulu získá konkrétně první vyrobený kus z edice The Great. Tedy iPhone 14 Pro/Pro Max se zády z leteckého titanu opatřenými plastickou dekorací z 18karátového zlata. Dominantou zad namísto loga Applu je tu trojrozměrný symbol katarského mistrovství, stuha s arabskými symboly. Její křivky mají symbolizovat pouštní duny a její překroucení do stylizované osmičky pak odkazuje na počet stadionů, které hostí jednotlivé zápasy. Na zádech opakující se kosočtvercový vzor je pak inspirován designem stadionu Lusail Iconic, na kterém se v neděli 18. prosince uskuteční finálový zápas.

Model The Great vznikne v počtu pouhých 22 kusů. Není to náhodné číslo, odráží v sobě počet fotbalistů nacházejících se při zápase na hřišti. Cena tohoto provedení startuje na 24 990 dolarech, tedy v přepočtu zhruba 586 tisících korun za základní 128GB provedení iPhonu 14 Pro. Při volbě nejvyššího modelu, tedy iPhonu 14 Pro Max a 1TB uživatelskou pamětí se pak cena šplhá až na 28 660 dolarů (cca 672 tisíc korun).

Existuje však i alternativa pro ty, kteří na model The Great nemají dostatek financí, ale přesto by rádi svou sbírku obohatili o telefon shodného designu. Pro takové Caviar připravil edici The Iconic se zády z leštěného leteckého titanu, na které nebyl použit jediný gram zlata. Výrobce tím ctí kulturu převážně muslimské země, kdy muži nesmí nosit zlaté šperky či používat zlaté doplňky. Model The Iconic vznikne v počtu 99 kusů a jeho cena začíná na 7 650 dolarech (179 tisíc korun). Za 1TB model vrcholného iPhonu zájemce zaplatí 9 400 dolarů, tedy v přepočtu 220 tisíc korun.