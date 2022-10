Takto designér vidí nový iPhone. Inspiraci letošní novinkou Applu nezapře

Apple letos kromě čtveřice nových iPhonů, jejíž sestava prošla jistou obměnou, když loňský model 13 mini nahradil zvětšený derivát základního iPhonu v podobě modelu 14 Plus, představil také nové chytré hodinky Watch. A to nejen model Series 8, ale i nový model s přídomkem Ultra. Tedy hodinky určené zejména pro aktivní uživatele. Watch Ultra zaujmou svým robustním vzhledem, titanové pouzdro má totiž velikost 49 mm, a od běžného modelu se liší i v dalších drobnostech.

Právě ty designér Barry Shawn propsal do své vize nového iPhonu. Není tak překvapením, že namísto obvyklých přídomků, které Apple u svých telefonů používá, sáhl po tom, který nese právě předloha jeho představy. Po jejím vzoru v názvu nepoužil ani pořadové číslo. iPhone Ultra by tak podle autora stál stejně jako Watch Ultra mimo běžnou modelovou řadu. Nicméně krátce po premiéře letošních modelů se začalo spekulovat o tom, že Apple nadcházející rok opustí označení Max používané u nejvyššího modelu iPhonu a nahradí jej právě přídomkem Ultra.

Ale zpět k Shawnově vizi. Příbuznost obou produktů shodného přídomku je patrná již při pohledu na pravý bok telefonu – tradiční aktivační tlačítko totiž kopíruje to na hodinkách. Je tedy oranžové a namísto plochého povrchu má totožné prohloubení. Displej iPhonu, jehož úhlopříčka je mimochodem 5,4", tedy shodná jako u již z nabídky vyřazeného modelu s přídomkem mini, pak nese prvky vrcholné řady Pro – namísto výřezu pro fotoaparáty je zde totiž dvojice průstřelů maskovaná softwarovou novinkou Dynamic Island.

iPhone Ultra by měl být zjevně zaměřen na aktivnější uživatele. Prozrazuje to samotné tělo telefonu. To je prakticky z jednoho kusu titanu, do kterého jsou vsazeny veškeré komponenty. Záda tak nejsou z tvrzeného skla jako u běžných modelů, namísto toho se v jejich spodních dvou třetinách nacházejí šroubky uchycená keramická „vrátka“. Inspiraci lze hledat opět v hodinkách Watch Ultra. Po jejich odstranění se pravděpodobně zpřístupní baterie, která se mimochodem nabíjí přes USB-C konektor, případně další důležité hardwarové komponenty. V horní třetině zad se pak tradičně v levém rohu nachází fotomodul s třemi samostatnými fotosnímači, fotosestava by se podle vize designéra shodovala s tou u vrcholných iPhonů.

Absencí různých barevných mutací svého konceptu naznačuje, že i iPhone Ultra by byl k dostání pouze v jediném provedení. Nicméně v případě hodinek má uživatel možnost individualizace alespoň prostřednictvím různých řemínků, jimi inspirovaný telefon by bylo možné si přizpůsobit jen použitím ochranného krytu.

V případě konceptu iPhonu Ultra však stojí za zmínku i provedení pásku pro prostup mobilního signálu. Namísto obvyklých několika přerušení kovového rámu je zde jediný plastový pásek táhnoucí se středem bočních ploch od přepínacího tlačítka pro ztišení přes vršek telefonu až k aktivačnímu tlačítku na jeho druhém boku. Je otázkou, zdali by takové řešení stačilo pro zajištění dostatečného průniku mobilního signálu k anténě uvnitř telefonu.

Barry Shawn nicméně tímto svým konceptem ukazuje, že je stále prostor pro nějaké inovace. Jeho myšlenka iPhonu pro aktivní uživatele se nemusí u konzervativního jádra věrných příznivců Applu setkat s vřelým přijetím, ovšem na druhou stranu by model Ultra mohl zaujmout i jiné uživatele než doposud. Minimálně by šlo o zajímavý „doplněk“ k již prodávaným hodinkám Watch Ultra.