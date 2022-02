iPhony jako přerostlé luxusní hodinky. Inspiraci hledaly u svaté trojice

Společnost Caviar se opravdu činí, jedna limitovaná edice iPhonu střídá druhou. Zda tak činí z důvodu vysoké poptávky, nebo naopak kvůli snaze přilákat další potenciální zájemce a zvýšit tak své pole působnosti, to je otázka. Aktuální novinku v podání třech nových modelů spadajících do edice Pair of Kings představila totiž pouhých osm dní od svého letošního prvního počinu. Byly to iPhony s osobní vizitkou v podobě QR kódu na zádech, které byly přitom představeny zhruba měsíc od poslední loňské novinky, kterou byla dvojice neprůstřelných iPhonů (více viz Rusové prodávají neprůstřelný iPhone. Sám sebe však neochrání).

Ale zpět k čerstvým novinkám. Jsou celkem tři a v jednom ohledu si jsou rovny: jejich vzhled je inspirován designem hodinek nejluxusnějších značek. Všechny tyto značky shodně pocházejí ze Švýcarska. Konkrétně jde o Vacheron Constantin, Patek Philippe a Audemars Piguet, tedy takzvanou Svatou trojici hodinek. Telefony vytvářejí iluzi, že se díváte na skutečné hodinky, jen v jejich větším provedení.

Finančně nejdostupnějším z novinek je model Royal Oak, jehož titanová záda svým designem odkazují na stejnojmenný model hodinek značky Audemars Piguet. Autorem jejich designu je slavný švýcarský hodinářský designér Gérald Genta, který se při návrhu inspiroval lodním tvaroslovím. Vrchní část zad iPhonu věrně imituje ciferník uvedených hodinek, níže neschází odkaz na netradiční osmihrannou lunetu následovaný reliéfem odkazujícím na linie ocelového řemínku.

Cena iPhonu v tomto provedení začíná na částce 6 600 dolarů, tedy v přepočtu na zhruba 144,5 tisíce korun. V závislosti na preferovaném modelu a paměťové variantě se však může vyšplhat až na 8 220 dolarů (téměř 180 tisíc Kč). I to je ovšem méně než desetina ceny hodinek, kterými se iPhone Royal Oak, jenž vznikne v počtu pouhých 99 kusů, inspiroval.

Stejně početně limitován je i o 150 dolarů (3 260 Kč) dražší model Nautilus, v jehož případě se Caviar inspiroval stejnojmenným sportovním modelem od značky Patek Philippe. První model z kolekce pojmenované po ponorce kapitána Nema z Verneova románu Dvacet tisíc mil pod mořem byl představen už začátkem 70. let minulého století, autorem designu je opět již výše zmíněný Genta. Jedinečnost náramkových „nautilů“, na které byly kvůli vysoké poptávce dlouhé čekací lhůty, načež firma loni oznámila konec jejich výroby, Caviar opět přenesl na současné iPhony, respektive jejich luxusní provedení.

Vrchní část jejich titanových zad tak odkazuje na specifický ciferník s vodorovným reliéfem či hodinkám vlastní tvar lunety, spodní polovina je pak interpretací ocelového náramku kombinujícího články saténové povrchové úpravy s leštěnými. Cena iPhonu v tomto provedení se může vyšplhat až na 8 370 dolarů (zhruba 182 tisíc korun).

Posledním, třetím čerstvým přírůstkem do edice Pair of Kings je model Overseas. Tedy iPhone 13 Pro/13 Pro Max inspirovaný luxusními hodinkami Overseas 4500V/110R-B705 od nejstaršího výrobce hodinek na světě, značky Vacheron Constantin. Její historie sahá až do 16. století a proslavila se složitými a velmi drahými modely. To si žádá i zvláštní přístup ze strany Caviaru. A tak v tomto případě hojně uplatnilo osmnáctikarátové zlato, byť ani titan nebyl opomenut. Z něj je totiž vyrobena interpretace ciferníku, kterému nechybí třeba ani stylizovaná datumovka osazená logem ruské společnosti.

Zachován zůstal i vzhled lunety, která svým vnějším okrajem odkazuje na maltézský kříž v logu této švýcarské hodinářské značky. Patrně i z důvodu omezeného počtu zákazníků, kteří si mohou hodinky Vacheron Constantin dovolit, se rozhodl ruský výrobce luxusních smartphonů toto provedení omezit na pouhých sedm kusů. Případný zájemce o tento exkluzivní kousek tak musí na svém účtu oželet minimálně 52 tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,13 milionu korun. Lze nicméně předpokládat, že případní zájemci nebudou mít problém si připlatit navrch 6 460 dolarů (140 tisíc korun) za vrcholný iPhone 13 Pro Max s 1TB pamětí.