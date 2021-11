Úlomek zubu starý 80 milionů let můžete mít na iPhonu. Pokud jste bohatí

V nové kolekci se Caviar nezvykle zaměřil výhradně na dvě vůbec nejdražší provedení současného iPhonu, tedy na verze s 1TB interní pamětí. Tato obří kapacita je v případě iPhonů letošní novinkou Applu, doposud byla takto štědrá paměť k dispozici pouze u vrcholného provedení Samsungu Galaxy S10+. Vysoké kapacitě paměti ovšem odpovídá i pořizovací cena, ta v případě standardního iPhonu 13 Pro/Pro Max převyšuje 47 tisíc korun.

To však není nic proti třem luxusním provedením z kolekce Tera, jejíž název vychází z řeckého slova téras, což znamená netvor či monstrum. I nejlevnější model s přídomkem Monsterphone totiž výrazně převyšuje oficiální prodejní ceny iPhonů 13 Pro a 13 Pro Max s 1TB pamětí. Jak je v případě této ruské značky zvykem, po hardwarové stránce jde stále o běžný známý smartphone Applu, zájem šperkařských mistrů se zaměřuje prakticky výhradně jen na záda telefonu. I to stačí k tomu, aby se cena vyšplhala do závratných výšin.

Záda již zmíněné varianty Monsterphone jsou vyrobena z leteckého titanu a jsou opatřena prvky z nárazuvzdorného kompozitního materiálu v šarlatovém odstínu. Ty evokují hluboké tržné rány po útoku nebezpečného predátora. Cena této varianty začíná na 7 760 dolarech (téměř 173 tisících korunách) za terabajtový iPhone 13 Pro, za paměťově stejně štědré provedení s přídomkem Max se připlácí dalších 540 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 12 tisíc korun. Toto provedení vznikne v počtu 99 kusů.

Podstatně exkluzivnější (pouhých sedm kusů), ale také dražší je pak provedení Tyranophone. I v tomto případě název již napovídá, co lze od telefonu po vzhledové stránce očekávat. Jenže Caviar šel tentokrát mnohem dále. Je to totiž další z modelů, které jsou opatřené hodnotným fragmentem.

V tomto případě 80 milionů let starý úlomek zubu skutečného tyranosaura. Drobný fragment je zasazen přímo do jednoho ze zubů plastického vyobrazení tohoto obávaného pravěkého predátora. Panel zad je vyroben opět z titanu, oko tyranosaura je pak z prvotřídního jantaru. iPhone v tomto provedení v závislosti na velikostní variantě vyjde na 8 610 nebo 9 150 dolarů, tedy v přepočtu na 191,5 či 203,5 tisíce korun.

Téměř čtvrt milionu za luxusní iPhone od Caviaru není nic neobvyklého. Jsou však i výrazně dražší výjimky. K nim se řadí i třetí novinka s názvem Teradiamond. Jde o vlastní interpretaci obrovského množství dat, která lze do letošních iPhonů dostat. I v tomto případě jsou záda vyrobena z leteckého titanu, jsou však opatřena vložkou z 18karátového zlata, do níž je zasazeno 1 024 diamantů (počet gigabajtů paměti iPhonu 13 Pro/Pro Max) a 128 rubínů.

Průměr všech použitých drahokamů se přitom v závislosti na velikostní variantě iPhonu liší: u menšího modelu mají 1,3 mm, u většího provedení pak 1,5 mm. Světlo světa spatří pouze 18 exemplářů. Cena je závratná. Menší iPhone 13 Pro v tomto provedení vyjde na 49 240 dolarů, tedy v přepočtu téměř 1,1 milionu korun. Za větší model si pak Caviar naúčtuje 59 700 dolarů (více než 1,3 milionu Kč).