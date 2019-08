Máte současné top smartphony opravdu v malíčku? Ověřte si to

Trend posledních let je u řady smartphonů zjevný, je jím honba za co největším displejem. Řada prvků, které by přispívaly ke snadné identifikaci výrobce, tak musí prostě ustoupit. Včetně samotného loga. Na první pohled se tak většina smartphonů velmi podobá.

A že má jeden výřez a jiný naopak průstřel? Dobře, jenže z toho se kvůli nutnosti umístit někam selfie fotoaparát stal už de facto standard. Brzy ovšem ani tyto prvky ke snazšímu rozpoznání modelu nepomohou. Výrobci totiž přicházejí s novými řešeními, selfie kamerku umisťují třeba do výsuvného modulu. To ovšem ke snazší identifikaci nepřispěje, modul je totiž při nečinnosti schován v útrobách telefonu.