Jde to i bez Američanů. Huawei začal vyrábět základnové stanice pro 5G

Zakladatel a ředitel Huaweie Žen Čeng-fej uvedl, že příští měsíc společnost spustí hromadnou produkci základnových stanic pro 5G bez amerických komponentů, jejíž počáteční objem bude 5 000 kusů měsíčně. „V srpnu a září jsme to testovali a od října zahájíme hromadnou výrobu,“ prohlásil.

Huawei předpokládá, že v příštím roce vyrobí celkem 1,5 milionu základnových stanic pro 5G ve srovnání s předpokládanou letošní produkcí 600 tisíc kusů. Tyto údaje zahrnují základnové stanice s americkými součástkami i bez nich.

Spojené státy firmu Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily z budování mobilních sítí nové generace a stejný postup vyžadují i od svých spojenců (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže).

V polovině května pak Washington zařadil Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty (více viz Velmi špatná zpráva pro Huawei. Bez povolení nemá americké součástky).

Huawei obvinění ze špionáže odmítá (více viz Firmu raději zavřu, než se podílet na špionáži, tvrdí zakladatel Huaweie) a podniká kroky k minimalizaci negativních dopadů amerických opatření. Žen uvedl, že firma by ráda nadále používala americké součástky, pokud by to bylo možné. Prohlásil, že Huawei má ke svým dlouhodobým americkým dodavatelů „citové“ vztahy.

Huawei pokryl sítí 5G evropský městský stát Monako: