MediaTek předběhl všechny. Představil čipset s vestavěným 5G modemem

O společnosti MediaTek Firma byla založena roku 1997 pod názvem United Microelectronics Coroporation na Tchaj-wanu a produkuje bezdrátové a optické komponenty mobilních technologií. V roce 2001 byla přejmenována na dnešní MediaTek. Společnost tak není v oblasti mobilních procesorů žádným nováčkem, ale zároveň ji v žádném případě nelze označit za hráče určujícího tempo segmentu a firmu udávající trendy. Naposled totiž čipset, který se chtěl měřit s tehdejší špičkou, představila v roce 2017. Helio X30 nicméně nakonec žádný velký úspěch neznamenal, vybaveny jím totiž nakonec byly pouhé dva smartphony v podobě dvojice Meizu Pro 7 a Pro 7 Plus. Následně se firma zaměřila na procesory pro střední třídu (P60 a P70), které hojně využívají čínské značky z konglomerátu BBK Electronics, tedy Oppo, Vivo a nově také Realme (více v článku Nová čínská značka by mohla nahradit Honor. V Česku si počkáme). Nově představený SoC (System on Chip) by však značku mohl dostat na výsluní.