Víte, jaký procesor máte v telefonu? Vyznejte se v čipech MediaTek

S procesory MediaTek se v mobilech setkáváme už od roku 2003 a za tu dobu se výrobce stihl dostat až do pozice procesorové jedničky na světovém trhu. Letos předstihl konkurenční Qualcomm co do počtu vyrobených čipů (více v článku Procesorovou jedničkou je poprvé MediaTek. Předstihl Qualcomm).

Výrobce, nebo lépe řečeno designér (samotné čipy produkuje tchajwanské TSMC) MediaTek má oproti jiným trochu pomíchanou nabídku v tom ohledu, že produkuje hned tři série čipů. Základem jsou (nebo spíše byly) stejnojmenné modely, které forma označuje často zkratkou MT a příslušné modelové číslo. Ty už však v mobilech prakticky nenajdete, MediaTek toto označení používal dříve a dnes jej nahrazují dvě moderní série.



Aby to nebylo jednoduché, toto druhové označení najdete i u zbylých dvou sérií, které ovšem primárně vystupují pod svým vlastním jménem, MT s číslovkou jsou v tomto případě až druhotné označení. Jsou to řady Helio a Dimensity. Helio pokrývá většinu standardní nabídky a najdete tady jak levné a úsporné modely, tak i výkonnější kousky. Chybí jim ovšem podpora 5G sítí.



Série Dimensity je novinkou loňského roku a rozpoznáte ji tak, že to jsou procesory s 5G modemem. Dimensity jsou modernějšími čipy a aktuálně vévodí nabídce firmy. Ačkoliv se stále výkonově nevyrovnají konkurenci od Qualcommu, jejich výhodou je dostupnost: často je najdete v levnějších 5G smartphonech.

Abyste se mohli lépe orientovat v současné produktové řadě, připravili jsme tabulku, ve které si můžete dohledat stáří aktuálně prodávaných modelů, jejich výrobní proces, počet jader a podporu 5G sítí. Z přehledu vyřazujeme procesory smartphonů, které se v Evropě neprodávají.



K tabulce nejprve pár vysvětlení. Výrobní proces je uváděn v nanometrech a jde o rozměry jednotlivých tranzistorů, kterými jsou čipy osazeny. Čím menší číslo, tím více jsou čipy úspornější a efektivnější. Souvisí s tím také úspora místa na desce a prostor pro osazení více jádry (to zatím platí spíše u počítačových čipů).

Počet jader sám o sobě není indikátorem toho, jak moc výkonný procesor je, záleží na mnoha faktorech. Část procesorů má různé typy jader uzpůsobených na odlišné podmínky. U modelů s 4+4 jádry to například znamená, že procesor je vybaven čtyřmi úspornými jádry a čtyřmi výkonnými. Pokud se dělí hned na tři kategorie, pak je to na nejvýkonnější, standardní a úsporné.