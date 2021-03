Apple si chválí nové krycí sklo iPhonu. Ukázal, že přežije pád do hlíny

Může se to stát každému. Ať už jde o špatné přehmátnutí, zadrhnutí při vyndavání z kapsy či kabelky nebo vyklouznutí při nemotorném ovládání. Následek je prakticky stejný: zemská přitažlivost je neúprosná. Pak zbývá jen doufat, že výška, z níž telefon padá, a místo dopadu nebudou mít pro něj fatální následek. Zejména u prémiových modelů, kterým výrobci kvůli špetce luxusu dopřávají také skleněná záda, ona chvilková neohrabanost uživatele citelně zabolí.

To by však neměl být případ současné generace iPhonu. Apple loňské novinky opatřil speciálním tvrzeným sklem Ceramic Shield. Má být odolnější než jakékoli jiné. To zajišťují keramické krystalky, díky nimž je odolnější proti roztříštění při pádu na zem, ale naopak náchylnější na poškrábání (více viz iPhone 12 snadněji poškrábete. Navzdory novému tvrzenému sklu).

Právě vyšší důraz na nižší tříštivost nového skla se společnost rozhodla vyzdvihnout v dalším ze svých klipů. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby demonstrovala bezesporu pravděpodobnější nehodu – tedy pád telefonu na pevnou plochu jako asfalt či dlažba. Při zhlížení videa takový konec do poslední chvíle očekáváte.

Mladá uživatelka, která nestačí iPhone bez jakéhokoli ochranného pouzdra zaklínit mezi hlavu a rameno poté, co si jej přendá z druhého ucha, se nicméně nachází zrovna v části ulice, kde chodník lemuje plocha s vyprahlou hlínou. Několikasekundová snaha o zachycení víceméně okatě „neposedného“ telefonu končí pádem do této prašné vrstvy. Od někoho, kdo chce vyzdvihnout jednu z předností svého produktu, bychom očekávali ráznější námět.



Ono drsnější testování tak zůstává stále vesměs na youtuberech, kterým takové počiny zvyšují sledovanost. Odolnost skla Ceramic Shield se již dříve rozhodl otestovat například youtubový kanál EverythingApplePro E A P. Youtuber Filip Koroy modely 12 a 12 Pro opakovaně pouštěl ze stále vyšší výšky na betonovou podlahu. U nižšího modelu krycí sklo neustálo až pád z více než třech metrů, sklo u vyššího takovou výšku nadále ustálo bez poskvrny.

Je tedy zjevné, že odolné sklo Ceramic Shield splňuje očekávání. Proč byl tedy Apple v klipu vůči svému aktuálnímu modelu tak šetrný? Je zjevné, že pád do prašného podkladu je jen slabý odvar toho, co současné iPhony vydrží. Tedy samozřejmě co se týče čelní plochy, na zádech Apple použil starší typ skla, které není tak odolné jako to chránící displej.