Dal to bez mrknutí oka. Apple propaguje funkci, která jiným dělá starost

Vůz v kotrmelcích letí vzduchem, sklo se tříští, v interiéru létají osobní věci, které nebyly dostatečně pevně uchyceny. Tedy vyjma iPhonu 14 Pro umístěného v držáku na palubní desce. Hlavní aktér se ve zpomalených záběrech, které dodávají situaci na dramatičnosti, jen mlčky drží volantu, ani nemrkne. Na iPhonu se po dopadnutí vozu na kola objeví informace o pravděpodobné automobilové nehodě s dovětkem o následném kontaktování tísňové linky, nebude-li řidič reagovat.

Na jednu stranu je to přínosná funkce, která v případě, že si přímí účastníci nehody nemohou sami přivolat pomoc, může zachránit nejeden lidský život, na druhou stranu však záchranné složky již opakovaně potrápila. Aktuální iPhony i hodinky Watch totiž jako těžkou autonehodu v minulosti vyhodnotily například pády na sjezdovce či jízdu na horské dráze.

Poněkud zvláštně působí spojení tradičního sloganu Applu s námětem videa. Apple totiž podobná videa uvádí sloganem „Uvolněte se, je to iPhone“, což však v případě snímku, který simuluje těžkou autonehodu, působí možná až nepatřičně.

Ve druhém z klipů pak společnost poukazuje na výdrž baterie modelu 14 Plus, tedy většího derivátu základního iPhonu 14. Zachycuje farmáře ploužícího se traktorem rychlostí pár mil za hodinu po rovné silnici, jejíž konec je v nedohlednu. Navigace mu vzápětí oznámí, že má pokračovat rovně 102 mil (zhruba 164 kilometrů). Jako podkresovou hudbu zvolil Apple vtipně skladbu amerického rapera a herce Ludacrise s názvem Two miles an hour (Dvě míle za hodinu):