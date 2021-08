Rančer ztratil svůj iPhone. Apple mu jeho hledání značně usnadnil

Záběr na poklidný ranč přerušuje po prašné cestě projíždějící Ford F-150 z osmdesátých let minulého století. Náhle brzdí a v oblaku zvířeného prachu začne couvat. Na pozadí hraje country melodie. Za volantem jednoho z ikonických zástupců amerických pick-upů sedí rančer, společnost mu dělá jeho psí parťák. Vůz zastavuje a oba se následně vydávají směrem k vysoké kopě sena.

Zamyšlený rančerův pohled dává tušit, že z ní není příliš nadšen. Ne však z důvodu, který by mohl kdekoho při pohledu na okolo rozmístěné úhledné balíky sena napadnout. V hromadě sena se totiž někde nachází ona pomyslná jehla. Tedy přesněji rančerův iPhone.

Svou chvilku na výsluní si následně užívají hodinky Watch, které má rančer po celou dobu skryté pod rukávem košile a bez nichž by nyní byl patrně bezradný. V jejich ovládacím centru totiž klikne na patřičnou ikonku, načež se z haldy sena ozve kýžený zvuk. Rančer do kopy sena sahá na jistotu. A navíc velmi snadno – zjevně do filmaři předpřipraveného otvoru.

Ztracený telefon tedy nachází na první pokus. Prakticky jediný okamžik, který jinak příjemně zpracovaný klip doprovázený 65 let starou skladbou Searching (For Someone Like You) od country zpěvačky Kitty Wells poněkud sráží.

Ledaže by si snad rančer onu úhlednou skrýš sám dříve vytvořil, telefon do ní uložil a posléze na něj prostě „jen“ zapomněl. Takové úvaze by nahrával fakt, že po chvilce zamyšlení těsně před vystoupením z vozu se poměrně jistým krokem a bez nějakého zaváhání vydal přímo ke kopě sena.

V takovém případě by se však jistě obešel bez oné funkce v hodinkách Watch, kterou Apple tímto klipem propaguje. A přitom stačilo opravdu málo: nezastavit své kroky až u haldy sena, ale o něco dříve a zkusit, zda je ztracený iPhone již v dosahu bluetooth. Případně kopu sena následně alespoň trochu rozhrabat.

Není to přitom tak dávno, co Apple, který v minulosti zveřejnil řadu technicky skvělých klipů, zveřejnil klip propagující nové krycí sklo iPhonu. Už tehdy totiž nezvolil zrovna šťastný způsob, jak vyzdvihnout jeho přednost: víceméně okatě „neposedný“ mobil v rukách majitelky nechal dopadnout do prašné vrstvy podél chodníku. Prakticky tak ukázal, že aktuální iPhone přežije pád do hlíny.