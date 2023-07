Zkusili jsme napodobeninu airtagu z Číny. Místo pohromy překvapil

Sledovací přívěsky jsou již poměrně rozšířenou a celkem dostupnou záležitostí. V nabídce je mají jak Apple či Samsung, tak celá řada dalších výrobců. Eso v rukávu modelů od Applu je ovšem síť zařízení podporující protokol Find My, které vám mohou pomoci najít vaši ztracenou věc, pokud je v dosahu nějaká jiná z této sítě.

Find My mají dnes k dispozici telefony, tablety, sluchátka, hodinky a další zařízení od Applu, ovšem dostanou se sem i zařízení jiných značek. Certifikaci zapojení do Find My dokonce získávají i některé opravdu dostupné modely z čínských tržišť a my jsme jeden takový vyzkoušeli. Asi nejvíc nás překvapilo, že za poměrně dostupnou cenu zvládne čínský model spoustu toho, co čekáme od dražších značkových airtagů.