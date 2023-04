Zloděj vyhodil z ukradeného vozu iPhone i AirTag. Přesto ho rychle dopadli

Jako velmi prozíravé se ukázalo rozhodnutí jedné americké rodiny, která do svého vozu umístila lokalizátor Applu. Výrazně to urychlilo nalezení auta poté, co lupič donutil hlavu rodiny vydat klíče od vozu a s autem odjel.