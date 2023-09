iPhony 15 s doslova neuvěřitelnou výbavou se už vesele prodávají

Do premiéry iPhonů 15 zbývají zhruba tři týdny, přesto si už telefony takto označené můžete snadno koupit. A možná je dostanete i do premiéry do roukou. Jen budete stoprocentně zklamaní, protože to bude laciný šmejd.