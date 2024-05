Soud vyhlásil nad firmou Kovosvit MAS moratorium. Má závazky přes miliardu

Firma, která přiznává závazky za více než miliardu korun, o vyhlášení moratoria požádala, aby získala čas na přípravu reorganizačního plánu. V době trvání moratoria se firma nemůže dostat do úpadku.

Společnost Kovosvit MAS Machine Tools ze Sezimova Ústí na Táborsku je v insolvenci od poloviny dubna. „Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu tří měsíců,“ píše se v usnesení soudu.

Soud uvedl, že návrh na moratorium byl podaný včas a obsahuje všechny potřebné skutečnosti. „V této souvislosti insolvenční soud konstatuje, že při vyhlášení moratoria podaný návrh věcně nezkoumá a moratorium vyhlásí, jsou-li splněny pouze formální náležitosti,“ uvedl soudce Miroslav Veselý.

Poukázal také na to, že Kovosvit MAS předložil písemné prohlášení majoritního věřitele Kovosvit MAS Foundry, že s vyhlášením moratoria souhlasí.

O situaci ve firmě jednali odboráři a zaměstnanci se zástupcem podniku Gergelym Vesszösem. Podle jejich dohody by většina z 220 zaměstnanců měla do poloviny května dostat dlužné výplaty za březen a poměrnou část platu by jim podnik měl vyplatit i za duben, kdy byli doma na takzvané překážce ze strany zaměstnavatele. Výsledky jednání sdělil mluvčí odborové organizace OS Kovo Jan Exner.

Zaměstnanci, kteří zůstávají doma i v květnu, dostanou také jen část platu, a to 85 procent. To ale platí pouze do 7. května, kdy jednání budou pokračovat, dodal Exner. V jaké výši bude poměrná část za duben, neuvedl.

Společnost má ekonomické problémy delší dobu. Kovosvit MAS Machine Tools skončil v roce 2022 ve ztrátě po zdanění 167,2 milionu korun. O rok dříve měla firma ztrátu 134 milionů Kč. Druhá z hlavních společností koncernu Kovosvit, Kovosvit MAS Foundry, předloni vykázala zisk 1,1 milionu korun. Výsledky hospodaření z loňského roku společnost ještě nezveřejnila.

Do léta 2020 patřil Kovosvit MAS Machine Tools podnikateli Michalu Strnadovi, firmu za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal podnik i se závazky a úvěry za několik stovek milionů. Kvůli válce na Ukrajině přišla firma o všechny dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek. V polovině dubna rezignoval generální ředitel firmy Jan Kočvara, protože nesouhlasil s postupem majitelů společnosti v předchozích týdnech.