Chtěly strávit dovolenou na Bali. Cizí AirTag však změnil jejich plány

Emily Sinclairová byla s partnerkou Jane na Bali poprvé. Na tropickém ostrově měly strávit několikadenní společnou dovolenou. Po pár dnech však zaslechly podivný zvuk, který vycházel odněkud z jejich batohů. Následně v tom, který patřil Jane, našly v přední kapse cizí AirTag, sledovací zařízení Applu.

Sinclairová, která sebe i partnerku považuje za zkušené cestovatelky, upozornila, že do té doby se jim nic podobného nestalo. „Naše tašky nikdy neopustily naše záda,“ řekla australskému portálu 7news s tím, že hlavní kapsy mají uzamčené. Dodala nicméně, že přední kapsu Janina batohu zamknout nelze.

„Docela nás to vyděsilo,“ dodala s tím, že je přesvědčena, že sledovací zařízení bylo do jediné přístupné kapsy batohu vloženo po jejich příletu na Bali. Vychází z toho, že nalezený AirTag obratem rozebraly, aby vyjmuly jeho baterii, přičemž zjistila, že byl vyroben v Indonésii. Sinclairová navíc zmínila, že ani jedna z nich nevlastní žádný produkt Applu a obě navíc své batohy před balením na Bali zcela vyprázdnily.

Nález cizího sledovacího zařízení je natolik vyděsil, že se rozhodly změnit původní plán dovolené. V místě svého pobytu, malé vesničce jménem Amed na východní straně ostrova, se již necítily bezpečně, nebyly si totiž jisty, zdali je někdo přes AirTag nesledoval. Byť v ní měly strávit ještě osm nocí, tak se rozhodly odjet taxíkem do tři hodiny vzdáleného města Kuta.

„Abychom byly v obydlenější oblasti a tak daleko od trackeru, jak jen to šlo,“ vysvětlila Sinclairová změnu lokality. Ani to však nepomohlo, podle jejích slov se s partnerkou ani poté necítily v bezpečí a nemohly se uvolnit. Dovolenou na Bali, kterou si již nemohly užít podle původních představ, se tak rozhodly předčasně ukončit.

„Domů do Austrálie jsme měly letět 1. dubna,“ nastínila původní plán s tím, že si připlatily za dřívější let a zpět se vrátily už v pondělí 27. března ráno.

„Neměly jsme ponětí, proč nebo jak se to dostalo do tašky Jane,“ zmínila Sinclairová s tím, že pokud si už někdo dal tu práci se schováním AirTagu, tak měl v úmyslu ho použít. „Opravdu nás to vyděsilo a chtěly jsme se co nejdřív dostat domů,“ dodala.

Sinclairová se po návratu připojila k facebookové skupině určené Australanům, kteří navštívili Bali či se tam chystají cestovat, aby se s nimi o tuto nepříjemnost, která jim pokazila dovolenou, podělila a varovala je. A to i přes to, že není jasný záměr toho, kdo do Janina batohu AirTag vložil. Australanky navíc ani netuší, kdy a kde přesně k tomu došlo.