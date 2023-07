Američance se ztratil kufr. Díky lokátoru byla chytřejší než aerolinky

Američanka Harley Hendrixová při návratu z Norska do New Yorku zjistila, že spolu s ní nepřicestoval kufr. Vzhledem k tomu, že do něj umístila lokátor, však okamžitě zjistila, že se nachází v Kodani.

Chytré zařízení si nyní pořizuje stále více cestujících, díky nim mají mnohdy o svých kufrech větší přehled než samotné letecké společnosti. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Než zavazadlo aerolinky našly a poslaly na správné místo, trvalo to týden. Sýr se mezitím zkazil a zápachem načichlo i oblečení. Čistění podle Hendrixové nepomohlo, a tak všechny věci musela stejně vyhodit.

„Stal se z toho odpad. Některé věci už nikdy nenahradím,“ uvedla Hendrixová s tím, že šlo o jedinečné kousky, které ulovila mimo jiné i v second handech. „Šaty od Alexandra McQueena jsem milovala,“ dodala.

Společnost KLM, kterou cestovala z Osla do Amsterdamu, se za problémy se zavazadlem omluvila a nabídla zákaznici za poškozené věci finanční kompenzaci. Uvedla také, že sleduje technologické pokroky, které by míru ztracených zavazadel mohly snížit. Za komplikace se omluvila také společnost Delta, kterou Hendrixová využila pro cestu do USA.

Hendrixová byla i přesto zklamaná. „Přesně jsem věděla, kde mám tašku, ale nikdo mě neposlouchal a tašku nezachytil,“ řekla. „Po této zkušenosti jsem si koupila další AirTagy,“ doplnila.

Problémy se stále objevují

Rušení letů, zpoždění a reklamací zavazadel prudce přibylo v loňském roce. Propouštění letištního personálu i posádek letadel během pandemie si vybralo svou daň. Letecké společnosti i letiště tvrdí, že personál dokázali nabrat zpátky.

Problémy na letištích ale úplně nevymizely. Podle statistik, které zveřejnilo americké ministerstvo dopravy, americké aerolinky špatně doručily 0,62 procent odbavených zavazadel na vnitrostátních letech. Ve srovnání se stejnými měsíci v loňském roce jde o přibližně stejné číslo.

Chaos panoval například na konci června na nizozemském letišti Schiphol, důvodem byla technická závada systému manipulace se zavazadly. Mnoho cestujících odletělo bez zavazadel a na letišti se nahromadilo tisíce kufrů.

Mezi cestujícími byla i Shay Lawsonová, která z Atlanty přes Amsterdam až k polárnímu kruhu. V kufru měla mimo jiné i oblečení do chladného počasí. Kufr byl nakonec odeslán směrem na sever, ovšem v tu dobu už byla Lawsonová na cestě zpátky domů.

Zavazadlo se tak proletělo směrem na sever a do Atlanty doletělo až čtyři dny po ní. „Cítila jsem frustraci, že mi nikdo neřekl, kde se kufr nachází,“ řekla.

Lufthansa chtěla zařízení zakázat

I kvůli takovým situacím se cestující stále častěji vybavují chytrými zařízeními, které dokážou zahlásit svou polohu. „Prodeje zařízení AirTag začaly stoupat na jaře v roce 2022, to znamená v době, kdy začal prudký nárůst cestování po covidu,“ uvedl Nate Harmon, ředitel výzkumu ze společnosti YipitData.

Chytrá zařízení nabízí i společnost Samsung. Firma uvedla, že přibližně 11 procent uživatelů nastavilo svá zařízení SmartTag do režimu hledání zavazadel.

Německý dopravce Lufthansa v loňském roce chtěla zařízení na sledování kufrů zakázat, označila ji jako nebezpečnou elektroniku, která nesmí být umístěna do odbaveného zavazadla, kde je mimo dozor svého vlastníka. Později však zástupci společnosti připustili, že AirTagy nepředstavují žádnou bezpečnostní hrozbu pro provoz letadla.