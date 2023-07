Věrozvěst zeleného letectví přichází. Britský Ecojet sází na malá letadla

Krok mnozí označují jako začátek revoluce v letectví, neboť poprvé umožňuje cestovat letadlem bez emisí, uvedla společnost ve zprávě. Sám Vince kvůli ochraně životního prostředí nelétá, a udělá to, až jeho letecká společnost zahájí provoz.

„Otázka, jak vytvořit udržitelnou leteckou dopravu, trápí ekologická hnutí již desítky let, Ecojet je zatím nejvýznamnějším krokem k jejímu řešení. Touha cestovat je hluboce zakořeněna v lidském duchu a lety bez emisí CO 2 poháněné obnovitelnou energií nám poprvé umožní poznávat náš neuvěřitelný svět, aniž bychom ho poškozovali,“ říká Vince.

Dale Vince je britský podnikatel a environmentalista, který se proslavil jako zakladatel a ředitel společnosti Ecotricity, která je jedním z předních britských dodavatelů obnovitelné energie. Získal řadu ocenění a uznání. Je považován za jednoho z předních představitelů zeleného podnikání ve Spojeném království a jeho přístup k udržitelnému rozvoji je často považován za inspiraci pro další podnikatele a aktivisty. Ecotricity se zaměřuje na výrobu a dodávku elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných a solárních elektráren.

Díky rozhodnutí přepracovat stará letadla namísto stavby nových modelů od nuly se ušetří 90 tisíc tun uhlíku ročně. Jediným vedlejším produktem bude voda, kterou lze zachytit a vypustit do spodních vrstev atmosféry, aby se zabránilo škodlivým účinkům kondenzačních sledů.

Nejdříve konvenčně

Flotilu společnosti Ecojet budou nejprve tvořit konvenční letadla na kerosin, později agregáty nahradí vodíkové elektrické pohonné jednotky. Po přestavbě budou letadla provozována se stejným výkonem jako dosud, ale se stoprocentním snížením emisí CO 2 .

Vodíkově-elektrické pohonné jednotky musí také schválit pro provoz Úřad pro civilní letectví (CAA). Po získání licence Ecojet zahájí provoz se dvěma různými velikostmi turbovrtulových letadel (19místné letadlo a 70místné letadlo).

Dale při založení společnosti Ecojet spolupracoval se zkušeným pilotem Brentem Smithem a týmem leteckých specialistů. Lety po Velké Británii budou zahájeny počátkem roku 2024, přičemž se začne s linkou z Edinburghu do Southamptonu a krátce poté se rozšíří do kontinentální Evropy. Do budoucna se plánují i dálkové lety.

„Lety se společností Ecojet budou cenově dostupné jako u stávajících leteckých společností, tedy nejen těm, kteří dbají na životní prostředí,“ uvedl Vince. Dodal, že zpočátku investuje milion liber (26 milionů korun), v příštím roce plánuje získat další finanční prostředky.

Striktně bez masa

Také na palubě letadel budou přijata další radikální opatření k dalšímu snížení vlivu leteckého průmyslu na planetu včetně podávání vegetariánských jídel, eliminace jednorázových plastů či používání ekologických uniforem pro personál.

Letectví se podílí na celosvětových emisích CO 2 přibližně třemi procenty, zatímco celkový příspěvek ke klimatické krizi se odhaduje na trojnásobek této hodnoty vzhledem k výšce, v níž se uvolňuje znečištění z fosilních paliv.

Ecojet je prvním krokem v tomto procesu, který podle odhadů předběhl zbytek odvětví o deset let ve vývoji toho, co Dale popsal jako největší revoluci v leteckém průmyslu od vynálezu proudového motoru.

Klub bez uhlíkové stopy

Dale Vince je známý také jako majitel anglického fotbalového klubu Forest Green Rovers FC z Nailsworthu v hrabství Gloucestershire. Tým hraje čtvrtou nejvyšší ligovou soutěží v Anglii.

Vince se stal majitelem klubu v roce 2010 a od té doby se snaží prosazovat ekologické a udržitelné principy i ve světě fotbalu. Díky svému zájmu o ochranu životního prostředí a udržitelnému rozvoji klubu přijal několik inovativních opatření. Například stadion klubu je prvním na světě, který je zcela vegan-friendly, nabízí výhradně vegetariánské pokrmy a od roku 2021 je také prvním klubem, který má certifikát klimatické neutrality.

Ekopodnikatel se také snaží snižovat ekologickou stopu klubu například tím, že využívá trávníky z umělého povrchu, které potřebují méně vody a chemikálií na údržbu. Klub také přešel na elektrické vozové parky a provádí mnoho dalších opatření ke snižování energetického a ekologického zatížení.