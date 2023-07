K humanitární pomoci přidala sledovací přívěsky. Divila se, kam doputovala

Začátkem letošního února zasáhla provincie na jihu Turecka a oblast na severu Sýrie dvě silná zemětřesení o síle 7,7 a 7,6 stupňů Richterovy stupnice, po nichž následovaly tisíce dalších slabších otřesů. Tato zemětřesení si vyžádala desetitisíce obětí. Po světě se okamžitě zvedla velká vlna solidarity, do níž se zapojili i Mexičané. Byla mezi nimi i místní novinářka Pamela Cerdeirová. Do humanitární pomoci se však zapojila s trochu jiným úmyslem.

Chtěla totiž zjistit, zda se jí darované věci skutečně dostanou do místa určení, tedy do zemětřesením poničeného Turecka. Respektive chtěla dokázat, že místní úřady s dary od lidí nakládají podle vlastního uvážení. Za tímto účelem tedy podle portálu AppleInsider darovala pytel rýže a balení toaletního papíru. Přidala k nim však ještě něco navíc. Do každého z nich totiž vložila jeden airtag, tedy lokalizační přívěsek od Applu, a to za účelem sledování pozic svých darů pro Turecko.

Objetos Donados @adondeva Hola, soy Artículo 1 y fui dejado junto con Artículo 2 en un centro de acopio de la CDMX con la esperanza de llegar a #Turquia para ayudar a los damnificados por el terremoto.

Acompáñanos para saber si lo logramos. oblíbit odpovědět

Na Twitteru pak založila účet, na němž následně podávala informace, kde se její dary nacházejí. V prvním příspěvku z 11. února uvedla, že oba jsou ve sběrném středisku CDMX, tedy v hlavním městě Mexico City. O dva dny později se však jeden z airtagů přestal hlásit, druhý setrvával nadále na stejném místě. Patnáctého února se „nezvěstný“ airtag opět ohlásil, přičemž se Cerdeirová bez bližších informací podivila nad jeho pozicí.

A zatímco 16. února Mexická agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci informovala o vyložení 100 tun humanitární pomoci na letišti v turecké Adaně, tak Cerdeirovou darovaná pomoc se podle údajů v aplikaci Najít (Find My) stále nacházela ve stejném sběrném středisku. Až 20. dubna na Twitteru informovala o přesunutí jednoho z airtagů s tím, že se pravděpodobně nachází v bytové jednotce. O pár dní později pak potvrdila, že minimálně jeden z jejích darů vůbec neopustil mexické území.

Podle mexického portálu Sopitas začátkem června zpětně získaný airtag pocházel z balíku toaletního papíru. Cerdeirová byla v té době přesvědčena, že druhý airtag v pytli rýže se nachází ve skladě ministerstva financí v hlavním městě Mexico City. Neměla to však jak dokázat, místo není totiž přístupné. Opírala se nicméně o nesrovnalosti údajů poskytnutých samotnými úřady.

Zatímco totiž vláda hlavního města Mexico City, které je jednou ze státotvorných územněsprávních jednotek Spojených států mexických, potvrdila, že mezi 10. a 12. únorem nashromáždila od svých obyvatel 30 tun potravin a další potřebné pomoci, tak podle prohlášení ministerstva národní obrany ze 100 tun humanitární pomoci prokazatelně odeslané do Turecka pocházelo z Mexico City jen přibližně 20 tun. Jednoduchými počty se tak dalo dopočítat, že zhruba 10 tun pomoci poskytnuté lidmi z Mexico City se „ztratilo“.

Oscar Gutierrez Camacho z vládní strany MORENA (Národní hnutí regenerace) nicméně odmítl, že by vláda měla s „odkloněnými“ položkami, které byly pravděpodobně přeprodány, cokoli společného. Přislíbil však prošetření celé záležitosti.

Objetos Donados @adondeva R.I.P. el arroz. Se me ocurren dos cosas, lo encontraron y destruyeron el Airtag, o le quitaron la pila. https://t.co/8XUr8GM9Aw oblíbit odpovědět

V pondělí 12. června zveřejnila příspěvek, v němž vyjádřila politování nad ztrátou druhého airtagu, který vložila do pytle s rýží. „Napadají mne dvě věci, našli airtag a zničili ho, nebo vyndali baterii,“ napsala v tehdejším tweetu.