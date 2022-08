AirTag od Applu umí najít kradená auta. Ale zloději ho používají taky

Když se začátkem července někdo násilím dostal do jeho vozu, nebylo to pro Joshuu Wylieho patrně nic příjemného. Podle policejní zprávy se někdo zjevně snažil jeho Hyundai Santa Fe odcizit. Neúspěšně. Po nenechavci však podle arkansaského portálu Kait8 zůstalo rozbité spolujezdcovo okénko a poškozený sloupek řízení. Wylie proto posléze do okna svého bytu v memphiské čtvrti High Point Terrace nainstaloval kameru, která zabírala místo, kde své SUV parkoval.

Prozíravost se mu vyplatila. O tři týdny později, v pátek 22. července, byl totiž jeho vůz pod rouškou tmy ukraden. A to přesně ve 2:39 ráno. Nicméně ukradený vůz dokázal následně vystopovat. Po nepříjemnosti ze začátku července v něm totiž skryl i speciální sledovací přívěsek od Applu.

AirTag, který je propojený se službou Najít, lze díky malým rozměrům (průměr zhruba tři centimetry, tloušťka osm milimetrů) schovat prakticky kamkoliv a zloději tak o něm nemají vůbec tušení. Wylie byl díky němu schopný svůj vůz za pomoci memphiské policie najít. Lokalizátor Applu je totiž viditelný i pro další iPhony v jeho dosahu, které jsou schopny hlásit jeho polohu. Ukradený vůz byl nalezen odstavený v ulici Tillman poblíž místního policejního okrsku.

Za tři měsíce dva vozy. Druhý „vybavil“ AirTagy

Jako ochranu proti krádeži využil AirTag i muž z kanadského Ontaria. Učinil tak poté, co začátkem dubna přišel o svůj Range Rover zaparkovaný na příjezdové cestě u domu v centru Toronta, do kterého se krátce před tím se svou rodinou nastěhoval. Ukraden mu byl za bílého dne, a to navzdory tomu, že klíč od něj doma vložil do speciální schránky bránící zločincům v jeho zkopírování a získání přístupu k vozu. Podle portálu CTV News došlo ke krádeži vozu pár minut poté, co dům opustili zaměstnanci společnosti, která v něm instalovala televizory.

„Zloději dokázali deaktivovat sledovač v mém autě, který tam dal výrobce,“ dodal okradený s tím, že zloděj před odjezdem z vozu vyhodil peněženku a dětské telefony. Patrně z preventivních důvodů. Vůz se policii najít nepodařilo, o měsíc později si tak dovezl nový vůz stejného modelu.

Do něj však již po předchozí zkušenosti schoval sledovací zařízení od Applu. Nikoliv však jen jedno, ale pro jistotu rovnou tři: jeden AirTag umístil do úložné schránky v palubní desce, druhý do zavazadlovém prostoru k rezervě a třetí pod zadní sedadlo. Vůz navíc obvykle parkoval v garáži. Tedy s výjimkou jediného dne, středy 22. června.

To se mu stalo osudné, jelikož následující ráno byl vůz pryč. Tentokrát však jeho majitel vzal svůj iPhone, spustil aplikaci Najít a v něm všechny tři své AirTagy našel. Hlásily se poblíž křižovatky ulic Manville a Comstock v torontské čtvrti Scarborough v místě, kde se nachází společnost na recyklaci kovů. Na místo se proto vydal a zavolal policii, která jej následující den informovala, že na místě našla celkem devět kradených vozů.

Přestože mu AirTagy pomohly jeho vůz najít, tak muž následně podotkl, že se na ně nelze úplně spoléhat. Očekává totiž, že krádeže aut budou stále sofistikovanější. Pravděpodobně naznačil, že zloději časem přijdou na způsob, jak vyřadit i tyto lokalizátory.

Neberte věci do vlastních rukou, varuje policie

Za objevení svého ukradeného vozu vděčí AirTagu i Robert Pendergrast. Poté, co podle portálu Inside Edition u souseda zhlédl video, které zachycovalo krádež jeho pick-upu, se vydal vůz sledovat. Výrazně mu v tom pomohl sledovací přívěsek Applu, který byl odložený ve středové konzoli. Již o pár minut později tak svůj vůz pronásledoval po kalifornském San Jose, přičemž o krádeži informoval oddělení místního šerifa.

Zloděj si krátce poté, co minul vůz, v němž jej majitel pick-upu pronásledoval, uvědomil, že je sledován. Svého pronásledovatele se proto snažil setřást, což se mu však nedařilo. Proto zastavil, vyskočil a běžel se skrýt mezi budovy.

Pendergrast následně pěl na AirTag chválu za to, jak mu pomohl v opětovném shledání s jeho vozem. Policie ovšem od obdobného počínání odrazuje. Důrazně varovala, že vzít takovou věc do vlastních rukou, tedy pronásledovat zločince na vlastní pěst, není vůbec bezpečné.

Zloději pomocí AirTagu stopují luxusní vozy

Policisté z kanadské provincie Ontario od loňského září do konce roku vyšetřovali celkem pět případů, kdy někdo umístil sledovací zařízení od Applu na luxusní vozy za účelem jejich vystopování a krádeže. Ve chvíli, kdy byly vozy zaparkovány na veřejných místech, umístili zloději na neviditelná místa AirTag, který následně pomocí svých iPhonů lokalizovali. Vytipované vozy pak podle portálu Fox 10 Phoenix přímo u bydliště jejich majitelů odcizili.

Důvodem pro to, proč s odcizením vozu čekají a neučiní tak na veřejném parkovišti, je patrně moderní bezklíčkový systém odemykání. Ukrást takový vůz není pro připravené nenechavce nic složitého. Stačí, aby klíček od vozu byl třeba na háčku u vchodových dveří a zloděj venku zachytil signál, který klíček neustále vysílá, aby vůz odemkl. Pomocí speciálního zařízení tento signál dokáže zesílit (jde o podobný princip jako zesilování wi-fi signálu) a poslat jej k dalšímu zařízení u auta, jehož pomocí vůz odemkne a nastartuje. Vůz si totiž myslí, že skutečný klíček je v jeho dosahu.

Kanadští policisté proto radí, aby lidé své vozy parkovali v uzamčených garážích, případně využili mechanická zabezpečovací zařízení, jako je třeba zámek volantu. Doporučují také instalaci zámku datového portu, který zamezí zlodějům v přístupu k němu. Prevencí může být i přeprogramování samotných klíčků od vozu. Majitelé by měli své vozy rovněž pravidelně kontrolovat.

Patřičný krok učinil i Apple. Letos totiž spustil speciální funkci, která má zabránit sledování AirTagu pomocí cizího zařízení. Prostřednictvím notifikace upozorní, že se blízko dotyčného uživatele pohybuje cizí AirTag. I toto cizí zařízení lze přitom přimět, aby začalo hlasitě pípat, a jeho odhalení tak bylo podstatně snazší.