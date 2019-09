Vodafone v Česku spouští GigaSíť. Na první půlrok dává slevy

Pro zákazníky je prvním výsledkem spojení Vodafonu a UPC společná nabídka pevného internetu. Prakticky to znamená, že u Vodafonu si zákazníci mohou pevný internet volit i z portfolia UPC, pokud je na jejich adrese služba dostupná. A opačně zákazníci UPC mohou volit mobilní tarify Vodafonu.

V praxi to znamená, že zákazníci Vodafonu mají nyní možnost aktivovat pevné internetové připojení s rychlostí až 500 Mbit/s. Nabídka záleží na místě bydliště, pro reálné ceny je nutné zadat adresu. Základní nabídka na stránkách Vodafonu zmiňuje tři tarify: 20 Mbit/s, 300 Mbit/s a 500 Mbit/s. Ceny startují na 399 korunách měsíčně za nejpomalejší připojení.

Další tarify stojí na první půlrok fixně také 399 Kč, dále však budou zákazníci platit plné ceny. Tedy třeba u zmíněných tarifů 300 a 500 Mbit/s to je 629 a 929 korun měsíčně. Podle adresy se však mohou zobrazit i další tarify UPC s rychlostmi například 30, 50 nebo 100 Mbit/s v cenách od 429 korun. U těchto tarifů však plošná sleva na první půlrok inzerovaná není. U všech tarifů UPC je v ceně i kabelová televize s třiceti kanály. Další lze dokoupit za příplatek.

Jelikož Vodafone spojuje nabídku s UPC, podívali jsme se na nabízené tarify i na webu UPC. V našem případě nám byly nabídnuty tarify s rychlostmi stahování 50, 150, 300 a 500 Mbit/s. Vyjma nejpomalejšího zde platí ona sleva na první půlrok a ceny jsou u dvou nejvyšších logicky stejné jako u Vodafonu. Tarif 150 Mbit/s vyjde na 529 korun a základní 50 Mbit/s pak na 429 korun. Je tedy levnější než na webu Vodafonu. Tady asi spojení nabídky nebylo úplně dotažené.

Výhoda pro zákazníky UPC

Zákazníci UPC nyní mohou kupovat mobilní tarify Vodafonu a to s případným zvýhodněním, pokud je to kombinace mobilního tarifu a pevného připojení. Taková kombinace je volitelná s výjimkou nejnovějších neomezených tarifů (s neomezeným mobilním internetem s nově zvýšenou maximální rychlostí 10 Mbit/s). Ty Vodafone představil v červnu a vždy vyžadují aktivaci minimálně dvou SIM a současně pevného připojení k internetu.

A právě v této podmínce mají zákazníci UPC drobnou výhodu – pokud mají internetové připojení od UPC, mohou si neomezené tarify zakoupit bez pevného připojení. Takže u dvou SIM zaplatí 1 996 korun, u tří SIM 2 196 korun a u čtyř SIM pak 2 396 korun. Případná každá další SIM vyjde na 599 korun. Přímo Vodafone u každé varianty vyžaduje připlacení pevného připojení v ceně 399 Kč.

Nejlepší sítě tvoří GigaSíť

Spojené sítě obou operátorů se nově jmenují GigaSíť. „Provázání dvou nejlepších sítí nám umožňuje spustit GigaSíť, která posílí spojení mezi obyvateli Česka díky bezkonkurenčním službám a může skutečně přinášet lepší budoucnost,“ říká Quique Vivas, viceprezident Vodafonu Czech Republic pro nefiremní zákazníky.

Zákazníci obou operátorů mohou služby každého z nich pořizovat v prodejnách obou z nich. Spojené jsou nově i infolinky, nabídky najdou na webech obou operátorů. Jak jsme se však výše přesvědčili, v detailech úplně stejné nejsou.

Do budoucna však Vodafone počítá se spojením značek do jedné, a tou logicky bude Vodafone. „Máme také v plánu sjednotit naši nabídku pod jednou značkou, a to Vodafone,“ uvádí Vivas. Kdy se tak stane, ale zatím operátor nezveřejnil.