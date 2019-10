Vodafone zavře v Evropě více než tisíc obchodů

Zákazníci podle Reada v kamenných obchodech čekají jiné služby než dosud. Vodafone proto v Evropě zavře více než tisíc kamenných prodejen. Zhruba čtyřicet procent zbývajících do roku 2021 nabídne širší škálu služeb než ty, které se firma chystá uzavřít. Prodejny Vodafonu se tak více zaměří na personalizované služby.

Read řekl, že zákaznické služby amerických společností Apple a Amazon očekávání klientů změnily. Vodafone chce své služby zlepšit rychleji než jeho někdejší konkurenti jako BT, Deutsche Telecom nebo španělská Telefónica.

„Jestliže předpokládáte, že čtyřicet procent transakcí bude digitálních, jak to ovlivní ty, kteří se vydají do obchodu? Cesty a účel obchodů se mění,“ řekl Read novinářům. „Znamená to, že budeme mít více ‚zážitkových‘ obchodů, méně prodejen klasického formátu a více kiosků a míst, kde si zákazníci budou moci vyzvednout zboží objednané na internetu,“ citovala šéfa Vodafonu agentura Reuters.

V České republice má Vodafone podle webových stránek společnosti 123 obchodů.