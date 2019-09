Zákazníci Vodafonu chtějí zpět férové účtování. Nepomůžeme, vzkazuje ČTÚ

Když Vodafone v květnu rozeslal textovku informující o změně tarifikace u předplacenek, zvedlo to vlnu nevole. Zákazníci mu připomněli, že to byl právě on, kdo v roce 2012 přišel s férovým účtováním po sekundách (více viz Vodafone naštval zákazníky. Kvůli změně účtování hovorů zaplatí více).

Aby toho nebylo málo, tak o tři měsíce později ke stejnému kroku přistoupil i v případě tarifů. Změnu tehdy odůvodnil tím, že v dnešní době už zákazníci nemusí díky neomezeným službám přemýšlet nad délkou hovorů a způsobem jejich účtování (více viz Co letos předvádíte, je neuvěřitelná drzost, spílají zákazníci Vodafonu). S tím se ovšem mnozí zákazníci nehodlají smířit, ne všichni totiž využívají tarify s neomezenými hovory. Se žádostmi o pomoc se tak obracejí na Český telekomunikační úřad.

Regulátora ve stížnostech přímo žádají, aby zasáhl. Tedy aby zakázal provedení této změny a přiměl operátora zachovat ono férové účtování po sekundách. Zákazníci se ovšem snaží zcela zbytečně. Úřad upozorňuje, že operátor má na jednostrannou změnu smlouvy podle zákona právo.

„Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou za splnění zákonem stanovených podmínek oprávněni provést jednostrannou změnu smlouvy, a to i takovou změnu, která může pro spotřebitele představovat zhoršení jejich postavení. Takovou změnou může dojít například ke zvýšení celkové úhrady za služby,“ podotýká ČTÚ v zářijové monitorovací zprávě.

Připomíná zároveň, že zákazníci nesouhlasící se změnou mají samozřejmě ze zákona právo smlouvu ke dni účinnosti změny bez sankcí ukončit. Operátor má totiž povinnost je o takové změně včas informovat, a to minimálně jeden měsíc před nabytím účinnosti způsobem sjednaným ve smlouvě. Současně je musí informovat i o právu ukončit smlouvu bez sankcí.

Zákazníci by tak měli bedlivě sledovat především svá měsíční vyúčtování, právě v nich jsou o takových změnách nejčastěji informováni.



Úřad tak informuje, že žádostem nespokojených zákazníků, v nichž požadují, aby úřad zakročil a oni tak mohli službu dál využívat za původních podmínek, nelze vyhovět. Nemá totiž žádné zákonné pravomoci, jejichž prostřednictvím by mohl změně smlouvy zabránit.

„Zákazníci ale mají již zmiňovanou možnost změnu smlouvy odmítnout, smlouvu bez sankce ukončit a zvolit si jiného poskytovatele,“ připomněl regulátor a dodal: „U předplacených služeb, u nichž zpravidla nejsou sjednávány závazky, je v případě nesouhlasu se změnou možné smlouvu okamžitě ukončit a telefonní číslo v nejkratší možné době přenést k jinému poskytovateli.“