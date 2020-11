O2 nasadí do domácností Terminátora. Zdvojnásobí rychlost pevného internetu

Nové technické řešení, takzvaný bonding, bude dostupné od prosince. A to nejen novým zákazníkům, podle informací operátora budou vyšší rychlosti dosažitelné i pro stávající zákazníky, avšak za podmínky, že mají bonding dostupný.

Jeho nasazením O2 reaguje na rostoucí nároky zákazníků, co se rychlosti internetového přípojení týče. Oproti dosavadním zvyklostem, kdy byl na adresu, kde chtěl zákazník pevný internet od O2 využívat, zaváděn jeden pár metalických drátů, budou nově přivedeny páry dva.

O následné sloučení rychlostí z obou párů se postará zařízení zvané Terminátor. Zákazníci jej získají zdarma, o jeho instalaci v domácnosti se postará technik operátora. Terminátor bude umístěn mezi přípojku v bytě a modem, respektive v případě využívání pevné linky mezi splitter (rozbočovač) a modem.

Počet optických přípojek výrazně vzroste

Operátor kromě toho plánuje i další investice do optického připojení. Neomezí se přitom pouze na nově vznikající developerské projekty, ale zaměří se i na zasíťování stávajících zástaveb, a to především velkých sídlišť. Počet optických přípojek, které jsou nyní dostupné pro desítky tisíc domácností, by podle ředitele fixních služeb O2 Martina Čejky měl v příštích třech letech vzrůst na 400 tisíc.



Tam, kde není možné využít připojení přes optickou či metalickou síť, pak O2 nabízí vysokorychlostní internet šířený vzduchem. Dostupný je jak v nové zástavbě v okolí větších měst, tak i v menších obcích a vesnicích po celém Česku. A operátor pracuje na dalším rozšiřování pokrytí.