Dva roky bez využití. Skončila poslední telefonní budka v Česku

Telefonní budky byly v určitém období nutností. Zájem o zapojení telefonu do domácnosti byl mnohem větší než kapacita ústředen. Na linku se čekalo roky a ke změně došlo až v devadesátých letech s novými technologiemi. Do té doby byly běžné podvojné linky nebo i šest účastníků na jednom připojení. Když jeden volal, byl domácí telefon hluchý. Nezbývalo než dojít do budky. Významným mezníkem pro veřejné telefonní automaty byl nástup mobilů, který v masovém měřítku nastal v roce 1996, výrazně se pak začal projevovat po roce 2000. Což byl i vrchol rozšíření telefonních budek v Česku, bylo jich skoro 30 000.