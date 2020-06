Operátoři by mohli začít stavět 5G za půl roku. Úřad už má plán

Pokud plány regulátora vyjdou, tak by operátoři mohli začít stavět sítě páté generace už začátkem příštího roku. Český telekomunikační úřad si to představuje tak, že aukce začne už v létě a zhruba na přelomu roku by regulátor už mohl předávat vysoutěžené kmitočty.