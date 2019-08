Praha udělá z Lítačky městskou navigaci. Zvládne i alternativní dopravu

Funkcionalita aplikace PID Lítačka, která je oficiální dopravní aplikací Pražské integrované dopravy a za jejímž vývojem stojí pražský magistrát, respektive městská společnost Operátor ICT, se má příští rok výrazně rozšířit. Doposud slouží coby komplexní průvodce Prahou a Středočeským krajem k vyhledání spojení včetně doporučení vhodné jízdenky pro danou cestu.

Město totiž podle zjištění serveru Aktuálně.cz připravuje integraci různých způsobů dopravy, tedy nejen PID, ale i taxislužby či sdílených aut, kol a koloběžek. Vznikne tak jakási městská navigace, která nebude zohledňovat pouze městskou a příměstskou hromadnou dopravu, ale i automobilovou dopravu či vytíženost záchytných parkovišť.

„Hlavním cílem je, aby mohli lidé najít cestu z bodu A do bodu B v několika možných variantách. Budete si například moci vybrat mezi jízdou autem na odstavné P+R parkoviště, kolem či taxíkem,“ uvedl pro server mluvčí společnosti Operátor ICT Vladimír Antonín Bláha s tím, že v Česku půjde o první aplikaci tohoto druhu.

Na budoucí funkcionalitě se budou podílet i její současní uživatelé. Na základě marketingového průzkumu, do kterého budou zapojeni i lidé dojíždějící do hlavního města či zahraniční turisté, se bude odvíjet její další vývoj. Do příprav mají být ovšem zapojeny i další subjekty, počítá se s provozovateli sdílených služeb, taxislužbami či experty na dopravní problematiku.

Celý projekt rozdělení do šesti etap má včetně testovacího provozu vyjít na téměř 10,3 milionu korun. Jeho cílem je odbourat nutnost používat další aplikace v případech, kdy chce uživatel dát přednost jinému způsobu dopravy, než je městská (respektive příměstská) hromadná doprava.

Pilotní projekt má být spuštěn už za rok, nicméně funkční algoritmus prokazující možnost optimální kombinace různých druhů dopravy na základě zadaných kritérií (cena, rychlost, vzdálenost, bezbariérovost, preferovaný dopravní prostředek, počet přestupů) má být dostupný již do pěti měsíců po provedení marketingového průzkumu.

Pražanům by měla nová navigace podle Aktuálně.cz také ušetřit peníze, protože z nabízených alternativních tras jim systém označí i tu nejlevnější.



Uživatelé městského navigačního systému by se v budoucnu měli dočkat také jednotné platby. Při kombinaci několika druhů dopravy by tak odpadla nutnost platit za každou z nich zvlášť, prostřednictvím aplikace by zaplatili pouze jednorázově.

Městský navigační systém nemá být přínosný nicméně jen pro uživatele, Praha z něj bude také čerpat cenná data. Ta bude moci využít třeba k lepšímu plánování městských spojů či rozmístění záchytných parkovišť.