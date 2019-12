Pražané se již obejdou bez Lítačky, kupon lze nově převést do mobilu

„Nahrávání kuponů od rána funguje, respektive nahrání do mobilu tak, aby sloužil jako takzvaný identifikátor pro přepravní kontrolu. My jsme dokonce pro případy, kdy by se někomu vybil mobilní telefon, vybavili revizory power bankami. Je třeba ale upozornit, že každý musí mít svůj kabel, ty revizoři nemají,“ řekl generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski.

Jakmile si cestující kupon do mobilu převede, plastová karta mu přestane platit.

„Ten identifikátor může být jenom jeden. Je to zejména z toho důvodu, aby nebylo možné půjčit někomu kartičku a v kapse mít mobil. Funguje vždy jen jedno zařízení,“ řekl Witowski.

V aplikaci Lítačky si kupon ale v případě potřeby může cestující převést zpět na kartu. Pokud má kupon v mobilu a revizorům jej neukáže, platí pro něj stejný postih, jako by u sebe neměl Lítačku.

Od možnosti převést si kupon do mobilu si DPP slibuje, že by se mohl snížit počet černých pasažérů. O kolik, ale zatím podle ředitele nelze říci.

„Vše, co zpříjemňuje lidem cestování v MHD, tak jednak vede k vyššímu počtu uživatelů MHD, a pak, já předpokládám, že povede i k úbytku černých pasažérů,“ řekl Witowski.

Cestující mohou mít kupony kromě aplikace a plastové karty také na platební kartě, In Kartě Českých drah nebo si mohou zakoupit papírový roční kupon.



Lítačka začala fungovat v roce 2016, kdy nahradila Opencard. Aplikace PID Lítačka je od loňska součástí nového odbavovacího systému. Stáhlo si ji přes 630 tisíc lidí a pravidelně ji využívá více než 139 tisíc cestujících.