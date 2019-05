Rychlý internet v dalších stanicích pražského metra. A to ještě letos

Od letošního podzimu si budou moci cestující v pražském metru užívat rychlých mobilních dat i na dalším úseku linky C, nově mezi Muzeem a Nádražím Holešovice včetně navazujících tunelů. V květnové monitorovací zprávě o tom informoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Podle březnového vyjádření pražského dopravního podniku (DPP) se přitom další stanice měly pokrytí ve zkušebním provozu dočkat postupně až během prvního čtvrtletí 2020 (více viz Mobilní signál pokryje další úseky pražského metra. Ale až příští rok). Mluvčí DPP Aneta Řehková tehdy neuvedla, jakých úseků se to týká.

Práce na rozšiřování signálu v pražském metru budou nicméně podle původního plánu pokračovat i začátkem roku 2020, což potvrzuje i ČTÚ. Mimo to upřesňuje do další etapy zahrnuté úseky.

Dalšího pokrytí signálem se má dočkat linka A, a to mezi stanicemi Dejvická a Muzeum. A poprvé se konsorcium operátorů Cetin – O2 – T-Mobile – Vodafone zaměří i na linku B, která dosud za ostatními trasami pražského metra zaostává. Na „béčku“ by měl být rychlým internetem pokryt úsek mezi Smíchovským nádražím a Palmovkou.

V průběhu prvního čtvrtletí 2020 by tak měla být pokryta již více než polovina stanic pražského metra, konkrétně 32 z celkového počtu 61 stanic.

Pokrývat se začalo loni. Hotovo má být do roku 2022

Rychlá data mohou cestující v pražském metru využívat od loňského 30. října, tehdy byl zahájen pilotní provoz na trase C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly (více viz Dnes je slavný den, polovinu metra linky C pokrývá mobilní signál). Pokrytí tohoto úseku si vyžádalo investici ve výši přibližně 80 milionů korun.



Kompletní zasíťování pražské podzemky, které má být dokončeno do roku 2022, bude stát půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy). Dozorčí rada DPP loni v dubnu schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na dvacet let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky).



Nyní je mobilním signálem pokryto všech 61 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. Ve většině stanic je pokrytí zajištěno stále jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.

K internetu se mohou cestující také zdarma připojit ve vestibulech šesti stanic metra prostřednictvím wi-fi. Bezdrátová síť je k dispozici na Florenci na lince C i B, Náměstí Republiky, Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a stanici Pražského povstání. Loni v září se wi-fi připojení rozšířilo do stanice Muzeum.