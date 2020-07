Konec dobrodružné nejistoty. Aplikace s počasím je dobrý sluha, ale zlý pán

Není to tak dlouho, co za oknem většiny českých domácností visel miniaturní domeček. Když byla venku panenka, znamenalo to, že můžeme bez obav vyrazit na výlet. Panáček věštil potřebu pláštěnky nebo deštníku. Ve škole jsme se dozvěděli, že předpovědní domeček funguje na principu koňských žíní. Přírodní vlákna se podle vlhkosti vzduchu smršťovala, nebo natahovala a posílala ven jednu z figurek.