O víkendu bude vedro jak na Jadranu. Vyprahlé republice dál hrozí požáry

Upozornění před sobotními vysokými teplotami, které pro lidský organismus představují zátěž, platí pro Prahu, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj. Lidé by neměli podle meteorologů podcenit riziko přehřátí a dehydratace. Měli by proto dodržovat pitný režim a v poledních a odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž.



Pro uvedené regiony a pro Liberecký a Karlovarský kraj zároveň zůstává od minulého týdne v platnosti upozornění na vznik možných požárů. Například pražský magistrát v reakci na to od úterý zakázal v hlavním městě rozdělávání ohňů na rizikových místech.

V neděli by měla začít od západu přicházet studená fronta s oblačností, přinést by mohla také srážky. Začátkem následujícího týdne teploty klesnou na 24 stupňů, jen aby pár dní na to, nejspíš příští čtvrtek, mohly opět vyšplhat ke třicítkám.



Od pondělí se na teploměrech objeví nanejvýš 26°C, na většině území můžeme čekat déšť a přeháňky. Noční teploty klesnou k 12 stupňům. Výraznější oteplení můžeme čekat opět ve čtvrtek.

Meteorologické sucho, 28. týden 2020. Více informací na idnes.cz/sucho.

Aktuální počasí nad Prahou můžete sledovat v přímém přenosu iDNES.tv: