Vysvědčení je podle školy nespravedlivé, známky skryla pod nálepky

Vysvědčení učitelky předávaly ve speciálních deskách s nálepkami, tak aby známky nebyly na první pohled čitelné. Škola tak protestuje proti způsobu hodnocení druhého pololetí, kdy byly školy kvůli pandemii přes dva měsíce zavřené.

„Hodně dlouho jsme řešili hodnocení za toto pololetí. Nebyli jsme ztotožněni s tím, jak hodnotit podle doporučení ministerstva,“ vysvětlila ředitelka školy Blanka Lukeš Reindlová. Ministerstvo školství doporučovalo školám slovní hodnocení.

„Naši učitelé s tím nemají zkušenost, tak jsme od něj upustili,“ vysvětlila ředitelka s tím, že nejvhodnější by bylo pouze hodnocení absolvoval - neabsolvoval. „I to by ale muselo být spojeno s klasifikačním stupněm,“ dodala Reindlová.

Nikdo neodešel s horším vysvědčením než v pololetí

Podle ředitelky také proběhly dlouhé diskuse o tom, zda některým žákům dát horší známky než v prvním pololetí, protože se nezapojovali do distanční výuky.

„V tomto případě bychom ale hodnotili spíše rodiče než děti,“ okomentovala ředitelka. Děti na prvním stupni ještě podle ní nemají dostatečnou vnitřní motivaci, aby se učení samy věnovaly. „Podnět musí jít zvnějšku. Učitel byl tak postaven před něco, co je nehodnotitelné,“ podotkla.

Podle ní nikdo neodešel s horším vysvědčením než v pololetí. „Pro děti to bylo náročné a vyčerpávající. Byly vytržené ze svých sociálních skupin,“ poznamenala Reindlová. Jak dále dodala, netypické vysvědčení s nálepkami bude i památka na netradiční školní rok, který byl zatěžkávací zkouškou pro pedagogy, školáky i rodiče.

„Bylo to náročné. Já jsem mohla být s dětmi na ošetřovačce, takže jsem mohla pomáhat i dceři na vyšším stupni. Ti, co museli do práce, to měli mnohem horší,“ svěřila se Martina Petrášková, která má na škole dvě děti. Postoj školy k známkování schvaluje.

„Je to vyjádření paní ředitelky. Jako rodiči mi to vůbec nevadí, naopak má to vysvědčení přidanou hodnotu do budoucna,“ doplnila.

Kdo se snažil, měl lepší známky

Mezi nespokojené se způsobem hodnocení je i ředitelka ZŠ 5. května v Liberci Iveta Rejnartová. I tady byli nakloněni tomu napsat pouze, že dítě absolvovalo a nevyužili možnost slovního hodnocení. „Museli bychom kvůli tomu změnit směrnice školy,“ vysvětlila ředitelka.

Při hodnocení se řídili doporučením ministerstva a vycházeli z prvního pololetí. Kdo se ale během distanční výuky snažil, mohl si podle ředitelky známky zlepšit. Vysvědčení zde budou rozdávat až v úterý. „Ředitelské volno jsme si vyčerpali už v lednu kvůli opravám,“ dodala Rejnartová.

Možnost ukončit školní rok v pátek 26. června využila zhruba polovina městských škol. Náměstek primátora Ivan Langr proto školám, které končily dříve, doporučil, aby rodičům nabídly do konce června družinu a stravování pro nejmladší žáky. Na ZŠ Husova mohou rodiče umístit děti na příměstský tábor, který se koná celý příští týden.