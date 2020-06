Známky drtí slovní hodnocení. Vysvědčení se přes doporučení fakticky nemění

Rozdávání vysvědčení se uskuteční v řadě škol již tento pátek, i když oficiálně skončí školní rok až v úterý 30. června. Díky uvolnění epidemiologických opatření se budou moct sejít celé třídy bez omezení počtu dětí, někde ale ředitelé nepustí do školy všechny třídy najednou.

„Já si myslím, že ze začátku bylo dost škol poměrně připraveno hodnotit slovně, ale postupem doby si to podle mě některé školy rozmyslely, protože zjistily, že bude jednodušší zůstat u systému, kterým se hodnotilo doteď,“ řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, které oslovila ČTK.

K slovní klasifikaci letos v souvislosti s mimořádnou situací kolem koronaviru vyzývalo ministerstvo školství. „Když jsem si na začátku koronaviru dělal průzkum, tak to vypadalo, že zhruba čtvrtina škol bude hodnotit slovně. Ale myslím si, že je to o hodně méně,“ dodal. Většina škol je podle něj zvyklých na známky.

Vysvědčení se známkami se budou rozdávat také v Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které vede předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, nebo v Masarykově střední škole chemické v Praze 1, kterou řídí šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. „My dáváme normálně známky, protože já si myslím, že slovní hodnocení se na gymnázium nebo na střední školu zas tak moc nehodí,“ uvedla Schejbalová.

Zajíček doplnil, že při rozhodování o závěrečné klasifikaci učitelé vycházeli hlavně z výsledků za období prezenční výuky. Navíc přihlédli k pololetnímu vysvědčení a hodnocení práce žáků od 11. března, kdy se začalo učit na dálku.

Ze zhruba 360 žáků v Masarykově střední škole chemické dva propadnou a dva se ještě budou muset doklasifikovat, což podle Zajíčka není v poměru k celku velká katastrofa.

Hodnocení jako trest za nespolupráci

Podle Černého se u některých učitelů či ředitelů projevily i tendence potrestat děti za to, že s nimi na dálku nespolupracovaly. Pedagogové by si to podle něj ale neměli brát osobně a dětem by kvůli tomu neměli hodnocení zhoršovat. Za důležitější než formu hodnocení označil nadhled při hodnocení.

Naprostá většina ředitelů základních škol podle Černého vyhlásila na poslední dva červnové dny, které budou v pondělí a úterý, ředitelské volno. Vysvědčení se tak bude předávat na řadě míst už v pátek 26. června. Podle Schejbalové a Zajíčka se tak poměrně často rozhodly i střední školy.

Navzdory rozvolnění protiepidemiologických opatření bude však konec školního roku trochu jiný než běžně. Děti budou muset při vstupu do školy odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti a při nedodržení rozestupů 1,5 metru budou muset mít nasazené roušky.

Černý, Zajíček i Schejbalová se shodli, že nepustí do školy všechny najednou. Vysvědčení se ve školách, které řídí, budou rozdávat celým třídám, ale žáci přijdou se zhruba hodinovými rozestupy po ročnících nebo stupních.