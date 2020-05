Vězeň utekl hned první pracovní den, do hodiny a půl ho našli uvnitř postele

Čtyřicetiletý vězeň uprchl z firmy Modus v Dubické ulici v České Lípě v pondělí po 17. hodině. Ve věznici ve Stráži pod Ralskem si od prosince loňského roku odpykává třicetiměsíční trest za majetkovou trestnou činnost a mimo věznici byl poprvé od začátku výkonu trestu.



V Modusu se odpoledne vymluvil na to, že odchází na toaletu. Zamířil ale rovnou na vrátnici. Když ho chtěla zastavit vrátná, podlezl závoru a utekl.

„My jsme ho následně hledali po celém městě i na hlavních výjezdových komunikacích. Kromě toho jsme navštívili jednu místní rodinu, na kterou měl mít z minulosti osobní vazbu,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Vězňův kamarád však popřel, že by se vůbec znali. „Tím, že nás snadno oklame, si byl natolik jistý, že nás dokonce pozval do své domácnosti, ať se sami přesvědčíme, že ho nikde neschovává. Ochotně nás provedl svým příbytkem a ukázal nám i ložnici. Tam se kromě jiného nábytku nacházely dvě postele s úložným prostorem. Na jedné z nich seděla žena, kterou jsme požádali o to, aby vstala a postel otevřela,“ popisuje Baláková.

Žena se nejprve vymlouvala na to, že to nejde, protože je postel rozbitá. Nakonec ale policistům vyhověla a postel otevřela. „Světe div se, ukrýval se v ní hledaný vězeň,“ glosuje mluvčí.

Hledaný vězeň žádný odpor nekladl a nechal se z bytu v klidu odvést. Za několikaminutový okamžik volnosti se jeho trest může protáhnout až o pět let.

„Přesně taková trestní sazba mu nyní hrozí za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ shrnuje Baláková.

Bez trestu ale nemusejí vyváznout ani někteří členové domácnosti, ve které policisté muže zadrželi.

„Jejich podíl na ukrývání vězně nyní prověřujeme. Ten můžeme za určitých podmínek kvalifikovat jako přečin nadržování, za který pachateli hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody,“ dodává mluvčí.