Jak si během svátků nemrzačit trávicí ústrojí, radí odborníci na výživu

V předvánočním průzkumu zpovídal supermarket Košík.cz na 1 800 českých domácností, které průměrně utratí za jídlo během svátků 3 500 korun. Vyzvídal také, jak bude vypadat jejich štědrovečerní večeře.

Slavnostní menu v podobě ryby plánuje 84 procent respondentů, tradičního kapra obalí a osmaží ale jen 55 procent z nich. Šestadvacet procent vsadí na lososa, mezi dalšími rybami, které Češi chtějí 24. prosince servírovat, bude treska, candát, pstruh či mořské plody. Dotazovaní zároveň připustili, že ryba nebude jediné maso na slavnostně protřeném stole. Ve vánočním menu se objevil v 58 procentech kuřecí řízek, čímž o sedm procent kapra předstihl. Na tradicích nelpící domácnosti si oproti tomu dopřejí třeba vegetariánské řízky, smažený sýr, sushi nebo houby.

A jakých největších stravovacích přešlapů se Češi během vánočních svátků dopouštějí? Čtyři dny v kuse jíst bramborový salát se smaženou klobásou je moc, dát si je na Štědrý den je v pořádku, míní Lucie Janatová, liberecká poradkyně na výživu z Fit no Stress. Problém nevidí v konkrétních potravinách nebo pochoutkách, ale v nezřízenosti stravování. Nestrávenou vánočku hned vytlačuje bramborový salát, mastnou rybu stíhá v trávicím traktu cukroví, to vše korunuje sklenička alkoholu nebo dvě.

Neodpírat si, ale hlídat množství

„Určitě nejsem zastáncem toho si odpírat, co má člověk rád, a o svátcích si zakazovat svá oblíbená jídla či cukroví. Ale vždy je to hlavně o množství,“ říká Janatová. Negativní důsledky přemíry jídla na sobě každý cítí jinak. Nejčastěji podle ní přetížené tělo reaguje nadýmáním, nevolností, pálením žáhy a dalšími zažívacími a střevními potížemi.

S tím jdou leckdy ruku v ruce i přidružené obtíže, jako je špatný spánek, zhoršení stavu pleti, zvýšená únava nebo nabývání na váze. Po svátcích se na její poradnu nejčastěji obracejí lidé právě s prosbou o redukci hmotnosti, když si nevědí rady s nafouklým břichem nebo s pocitem celkového zavodnění organismu.

„Hodně lidí po svátcích hledá nějaký zázrak, vrhají se na půsty, drastické diety, nakupují zázračné pilulky. To za mě není řešení, a člověku to může dokonce ublížit,“ upozorňuje. Řešení podle ní spočívá v nastavení pestrého a zdravého jídelníčku s dostatkem důležitých živin. Člověku by měl chutnat a nic by mu v něm nemělo scházet.

Procházky stačí, zvládne je každý

„Když začnete tělu dávat to, co potřebuje, bude spokojené, zdravé a jako bonus se dočkáte i hezčí štíhlejší postavy,“ radí odbornice na výživu. Doporučuje těžší jídla střídat s lehčími a zdravějšími pokrmy, neopomenout dostatek zeleniny, ovoce a celozrnných produktů, které napomohou s dobrým trávením. Důležitý je i pitný režim, s jehož dodržováním mnozí bojují nejen o svátcích.

Ke zlepšení zdravotního stavu přispěje i nějaký ten pohyb navíc. A nemusí jít hned o náročné cvičení, stačí procházky. „Chůze je pro nás přirozený pohyb a má spoustu benefitů, plus ji zvládnou i ti, kteří nejsou zrovna sportovní nadšenci nebo mají vyšší hmotnost,“ vyzdvihuje Janatová.

Před přejídáním varuje také instruktor fitness a výživový poradce se specializací na obézní klienty Patrik Kraus z Liberce, který vnímá jako největší problém množství snědených nekvalitních potravin v kombinaci s nedostatkem pohybu.

Hydratace čistou vodou

„Je dobré se zaměřit na dostatek kvalitních bílkovin ve stravě, omezit alkohol a při případném popíjení hydratovat tělo čistou vodou,“ komentuje s odkazem na alkohol, jehož přílišné popíjení může podle něj vést k dehydrataci a snížení imunity. I na dveře jeho fitness studia klepou po svátcích lidé, kteří to s jídlem přeháněli, většinou však nejde o krátkodobý přešlap.

„Mají problémy s nadváhou například od léta, kdy si dopřávali také hodně alkoholu v kombinaci se špatnou stravou, a v prosinci už to jen dovršili,“ popisuje. Jak v lednu nebýt mezi nimi? Rada zní jednoduše – dobře se hýbat a stravovat v průběhu celého roku.

„Spíše jde o vytvoření nových návyků. Doporučuji vždy konzultovat s odborníkem, aby si člověk například nenastavil zbytečně vysoké cíle,“ doplňuje Kraus. Současně dává k dobru pár praktických tipů: Nepřejídat se, a pokud se člověk nasytil, dát jídlo z dosahu. Nemít na stole položené cukroví celý den – a přinejlepším jej vyměnit za zeleninu s dipem. „Tak do sebe člověk nedostane téměř žádnou energii, ale hodně mikronutrientů a vody, což je výhodné,“ uzavírá.

Jednou večeří to nekončí

Štědrý večer jednou večeří často nekončí. To slýchá od svých svěřenců liberecký fitness trenér a výživový poradce Miloslav Michalíček.

Za největší prohřešky Čechů v průběhu svátků považuje přebytek omega 6 ve formě smažených jídel a nadbytek jednoduchých cukrů převlečených do kabátu vanilkových rohlíčků, lineckého a dalšího cukroví. Když se vše zkombinuje ve velkých porcích s častými 2–3hodinovými frekvencemi a nicneděláním na gauči u televize, má člověk na nepříjemnosti zaděláno.

„Zvýšení cholesterolu, zpomalení metabolismu, a tedy větší tendence k přibírání tuku, únava, křeče, trávicí problémy, inzulínová nerovnováha v těle,“ vyjmenovává možné důsledky nezřízeného stravování. Pomoci by mohla například ranní procházka, která zrychlí metabolismus a zlepší trávení. „Mějte i kousek rozumu a za každou cenu se nepřežírejte vším, co vám padne pod ruku,“ apeluje s nadsázkou.

