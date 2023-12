TEST TRHŮ: Liberec sází na ruské kolo, vláček a přisprostlé písně

Trhy odstartovaly 29. prosince. Jejich motivem je Ježíšek, který tu má i svoji kancelář, ale především herrnhutská neboli ochranovská hvězda. Ta vznikla před zhruba 160 lety v zámku Herrnhutské jednoty bratrské a je považována za pramáti všech vánočních hvězd.

Hvězdu vyrobil jeden z vychovatelů při hodině matematiky a měla žákům pomoci lépe pochopit geometrické útvary. Od té doby vyráběly děti hvězdy vždy o první adventní neděli a tento zvyk s sebou přenesly i do svých rodin.

Ceny občerstvení svařák 50 Kč/ 2 dl

punč 50 Kč/ 2 dl

čaj 30 Kč

espresso 40 Kč

latte 40 Kč

trdelník 80 Kč

klobása 90 Kč

belgické hranolky 80 Kč

batátové hranolky 95 Kč

turbosvařák 90 Kč

Na trzích si ji sice lidé nevyrobí, ale můžou si ji koupit. A to samostatně nebo jako řetěz. Ve stáncích, kterých je tu 36, jsou k mání i další více či méně užitečné věci. Tu se najdou vařečky rozličných tvarů, tam zase skleněné šperky. Nechybí výrobky z ovčí vlny, maňásci, teplé oblečení, svíčky, ozdoby, mejdlíčka...

Zkrátka všechno, bez čeho si Vánoce ani nedovedete představit. Až na stromky, ty tu nejsou. A ani živý betlém. „Zvířátka tu nechceme, protože - alespoň podle mě - na takových akcích trpí,“ zamýšlí se šéf libereckých trhů Ondřej Červinka.

Místo toho tu stojí Fialův betlém. Jde o mechanický betlém až nápadně se podobající Chomutovu. Má 254 ručně vyřezávaných figurek, vznikl mezi léty 1995 až 2000 a je z lipového dřeva.

V letech 2019 až 2020 prošel betlém značnými úpravami. Musel být vyměněn původní podvozek, opravou a značným odlehčením prošel materiál roubené chaloupky, ale hlavně byla zrenovována a zmodernizována celá mechanika betlému.

Strom na pozadí ruského kola

Největší dominantou náměstí je ruské ano. Nikoliv strom, který je sice čtrnáct a půl metru vysoký, ale ani to mu nestačí na obří vyhlídkové kolo, z jehož kabinek je vidět obyvatelům sousedních domů až do sprchy.

Tipy z programu Příchod Krampusáků (12. 12. v 17:30)

Jakub Děkan (13. 12. v 18:00)

Rodan – účastník národního finále Eurovision Song Contest (14. 12. v 17:30)

Precedens - kytarový koncert (15. 12. v 18:00)

Lee Davison (17. 12. v 16:00 – kostel. Sv. Antonína)

Waldovy Matušky (17. 12. ve 17:30)

Karel Hermés (19. 12. ve 17:30)

Laura a její tygři (20. 12. ve 17:00)

Kolo patří už k tradičním prvkům trhů. Novinkou je vláček poháněný dieselovým motorem. Ten vozí zájemce na Soukenné náměstí, kde jsou menší trhy, a zase zpátky.

Kdo se nechce svézt, ať už nad střechy domů pomocí kola, nebo do dolního centra vláčkem, může utratit peníze u stánků s občerstvením. Není jich tu příliš. A nabídka taky neohromí – klobása, kýta, buřty na pivu, halušky, belgické hranolky, preclíky, svařák, občas něco ostřejšího, ale i mošty a multivitamíny pro děti... Zato ty ceny! Plnohodnotně se tu najíte pod stovku.

Jídlo a pití pak lze spořádat vestoje u některého z dřevěných stolků. Ale co když sněží? Pak nezbývá, než se přemístit do podloubí. Kryté stání nebo sezení tu lidé nenajdou. A ani toalety, na ty se musí do nedalekého obchodního centra Plaza.

Tam lze i zaparkovat, byť se nejedná o zrovna pohodlné parkování (viz Test parkování v obchoďácích. Vánoční boj o auto bez škrábanců začíná). Jednodušší, ale dražší parkování najdete mezi radnicí, divadlem a poštou. Nebo přijeďte autobusem či tramvají.

Liberecký advent nabízí i kulturní program. Na zdejším pódiu vystoupí například regionální Waldovy Matušky, zpěvák Jakub Děkan nebo obnovená kapela Precedens.

Kdo by nebyl spokojený s hudební produkcí, může využít Adventní jukebox. Možná by ale stačilo říct jenom jukebox, protože kromě vánočních písní a koled nabízí i takové hity, jako je například Penetrační Chtíč od Řezníka nebo Jsme v hajzlu od S. P. S.